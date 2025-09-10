হোম > বিনোদন > গান

সংগীতের সঙ্গে কনকচাঁপার সাড়ে তিন দশক

বিনোদন ডেস্ক

ছবি: সংগৃহীত

সংগীত ক্যারিয়ারে সাড়ে তিন দশকের পথচলা কনকচাঁপার। পুরো নাম রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা। সাবিনা ইয়াসমীন ও রুনা লায়লার পর কনকচাঁপা প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবে চলচ্চিত্রে ৩ হাজারের বেশি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। তাঁর অনেক গান শ্রোতাদের মুখে মুখে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তিনবার। এ ছাড়া কনকচাঁপার একক অ্যালবাম রয়েছে ৩৫টি। লেখক হিসেবেও পরিচিতি রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি। আগামীকাল কনকচাঁপার জন্মদিন। এ উপলক্ষে শিল্পীজীবনের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেছেন চ্যানেল আইয়ের তারকাকথন অনুষ্ঠানে। এতে কনকচাঁপার সঙ্গে ছিলেন গীতিকার মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে আগামীকাল দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে।

সম্পর্কিত

জন্মদিনে ডিজিটাল আর্কাইভ চালু করলেন সংগীতশিল্পী ইয়াসমিন মুশতারী

যে ভালোবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধা নেই, তা আমি গ্রহণ করি না

জুঁই ফুলের সাবিনা: কিংবদন্তিকে নিয়ে শাইখ সিরাজের অনন্য সৃজন

ফরিদা পারভীনের অবস্থা সংকটাপন্ন

যে ধরনের গান আমার সঙ্গে যায়, তেমন গান হলে অবশ্যই গাইব

কাজ কমিয়ে পরিবারের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন এ আর রাহমান

এক গানেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির মাঠ কাঁপিয়ে দিলেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য

১০০ শিল্পীর ৪০০ গানের পরিকল্পনা নিয়ে এটিএন ফোক ক্লাব

রাহাত ফতেহ আলী খান ও রুবাইয়াতের দ্বৈত গান মুক্তি পাচ্ছে আজ

বিনা অনুমতিতে শাহ আবদুল করিমের গান, ২০ কোটি ক্ষতিপূরণ দাবি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা