রবি চৌধুরীর অভিযোগের জবাব দিলেন ডলি সায়ন্তনী

ভালোবেসে ঘর বেঁধেছিলেন দুই সংগীতশিল্পী রবি চৌধুরী ও ডলি সায়ন্তনী। তবে বেশি দিন স্থায়ী হয়নি তাঁদের সেই সংসার। দীর্ঘদিন বিচ্ছেদ নিয়ে বেশি কথা বলেননি কেউ। সম্প্রতি এক পডকাস্টে রবি চৌধুরী তাঁদের দাম্পত্য ভাঙনের প্রসঙ্গে কথা বলেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, বিপ্লব নামের এক ড্রাইভারের সঙ্গে ডলির সম্পর্ক ছিল। এটি ছিল তাঁদের বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ। রবি চৌধুরীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করলেন ডলি সায়ন্তনী।
বুধবার মধ্যরাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ডলি সায়ন্তনী জানান, রবি চৌধুরীর এমন অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ফেসবুকে ডলি সায়ন্তনী লেখেন, ‘সম্প্রতি আমাদের পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যে বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন তথ্য ছড়ানো হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি নিয়ে কোনো বিতর্কে যেতে চাই না। সম্মান ও আইনের প্রতি আস্থা রেখে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। ব্যক্তিগত বিষয়কে অযথা আলোচনার বিষয় বানাবেন না।’
ডলি সায়ন্তনী জানান, রবি চৌধুরী না, ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। তবে বিচ্ছেদের কারণটা সবাইকে জানাতে রাজি নন। ডলি লেখেন, ‘আমাদের নীরবতাকে দুর্বলতা ভাবার কোনো সুযোগ নেই। আমরা আমাদের মতো আছি, বাকিটা সময়ের হাতে। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলতে চাই, যে ডিভোর্স প্রসঙ্গে নানা কথা বলা হচ্ছে, সেই ডিভোর্সটা আমি দিয়েছিলাম। কেন দিয়েছিলাম সেটা এই মুহূর্তে আর বলতে চাই না। ডিভোর্স দেওয়ার পর সেই সময়েই প্রকাশ্যে প্রেস কনফারেন্সে বিস্তারিত বলেছিলাম। অতএব এত বছর পর এসব নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক বিভ্রান্তি তৈরির কোনো সুযোগ নেই।’
উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রচার হওয়া ওই পডকাস্টে রবি চৌধুরী জানান, কোরিয়ায় থাকাকালীন বিপ্লব নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। সেই লোক সেখানে তাঁদের গাড়ি চালাতেন। বিপ্লবের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন ডলি। সেই প্রমাণ তাঁর কাছে ছিল। এই বিষয়ে ডলি সায়ন্তনীর ভাই বাদশা বুলবুলকে জানিয়েছিলেন তিনি। পরে বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে ডলিকে ডিভোর্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন রবি চৌধুরী।