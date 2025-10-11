নতুন গানে স্বপ্ন পূরণ হলো পান্থ কানাইয়ের

করোনার সময় সারা বিশ্বের মানুষ হয়ে পড়েছিল ঘরবন্দী। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ। ঘরে বসেই কাটাতে হতো অলস সময়। সবাই নতুন করে স্বপ্ন দেখত, কবে আবার ফিরবে সুদিন। নতুন গানে সেই সময়ের স্মৃতি ফিরিয়ে আনলেন পান্থ কানাই। গানের শিরোনাম ‘সেই এক সময় ছিল’। শহীদ মাহমুদ জঙ্গীর লেখা এ গানে সুর দিয়েছেন পিলু খান। আজব রেকর্ডস ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে গানটি।
শহীদ মাহমুদ জঙ্গীর লেখায় এবং পিলু খানের সুরে গাইতে পেরে নিজের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে বলে জানান পান্থ কানাই। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের সংগীত অঙ্গনের দুই কিংবদন্তি—শহীদ মাহমুদ জঙ্গী ও পিলু খান। দুজনই আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিশীলতা দিয়ে আমাদের সংগীতকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। অসংখ্য জনপ্রিয় গানের গীতিকার শহীদ মাহমুদ জঙ্গী।’
আর পিলু খানকে নিজের সরাসরি গুরু সম্বোধন করে পান্থ কানাই বলেন, ‘ছোটবেলায় তবলা বাজাতাম। একদিন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের এক কনসার্টে রেনেসাঁর গান শুনেছিলাম। পিলু ভাই ছিলেন ড্রামে। তাঁকে দেখে সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমিও ড্রাম বাজাব। আজ পিলু ভাইয়ের সুরে একটা মৌলিক গান করার সৌভাগ্য হয়েছে। এটা অনেক বড় প্রাপ্তি আমার জন্য।’
সেই এক সময় ছিল গানটি তাঁর কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে জানিয়ে পান্থ কানাই বলেন, ‘সময়ের সঙ্গে এখন আবার স্বাভাবিক হয়েছে পৃথিবী। করোনার সেই সময়ের কথা এখন অনেকেই হয়তো ভুলতে বসেছেন। তবে গানটি শুনলে সেই ভয়াবহতার কথা আবার মনে পড়বে। শ্রোতাদের কাছে কেমন লাগবে জানি না, তবে আমার কাছে গানটি চিরদিন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এখন থেকে কনসার্টেও গানটি পরিবেশন করব।’