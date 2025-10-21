হোম > বিনোদন > গান

নুসরাত ফতেহ আলী খানের স্মরণে ‘শাম-ই-নুসরাত’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

নুসরাত ফতেহ আলী খান। ছবি: সংগৃহীত

উপমহাদেশের কিংবদন্তি শিল্পী ওস্তাদ নুসরাত ফতেহ আলী খানের স্মরণে ঢাকায় আয়োজন করা হচ্ছে সুফি সংগীতের সন্ধ্যা ‘শাম-ই-নুসরাত’। ২৫ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় আগারগাঁওয়ের জাতীয় গ্রন্থাগার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে এই সংগীতসন্ধ্যা। যৌথভাবে আয়োজন করছে ক্যাপিটাল কার্ভ কমিউনিকেশনস এবং কারার-দ্য সুফি ব্যান্ড।

আয়োজকেরা জানিয়েছেন, এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য নুসরাত ফতেহ আলী খানের অসাধারণ সংগীতজীবন ও তাঁর আধ্যাত্মিক সুরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। তাঁকে স্মরণ করে এই কনসার্টে পরিবেশিত হবে সুফি ঘরানার কাওয়ালি ও আধ্যাত্মিক সংগীত।অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবে সুফি ব্যান্ড কারার। এ ছাড়া থাকবে সুফি ড্যান্স পারফরম্যান্স।

কনসার্টের টিকিটের দাম রাখা হয়েছে ১ হাজার টাকা। পাওয়া যাচ্ছে টিকিটো বাংলাদেশ নামের ওয়েবসাইটে।

ওস্তাদ নুসরাত ফতেহ আলী খান ছিলেন পাকিস্তানের একজন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী। কাওয়ালি গানকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জনপ্রিয় করে তোলেন তিনি। তাঁকে ‘শাহেনশাহ-ই-কাওয়ালি’ বা কাওয়ালির সম্রাট বলা হয়।

১৯৪৮ সালের ১৩ অক্টোবর পাকিস্তানের এক কাওয়ালি সংগীত পরিবারে জন্ম নুসরাত ফতেহ আলী খানের। তাঁর বাবা ওস্তাদ ফতেহ আলী খানও একজন প্রখ্যাত কাওয়ালি গায়ক ছিলেন। ১৯৭১ সালে তাঁর চাচার মৃত্যুর পর তিনি পারিবারিক কাওয়ালি দলের প্রধান হন। তাঁর গাওয়া জনপ্রিয় কিছু গান হলো ‘তুমহে দিল লাগি ভুল জানি প্যারেগি’, ‘আলী মওলা’, ‘মাস্ত কালান্দার’, ‘আল্লাহু আল্লাহু’ ইত্যাদি। সংগীতে তাঁর অবদানের জন্য তিনি প্রাইড অব পারফরম্যান্স, পিটিভি লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডসহ অসংখ্য পুরস্কার অর্জন করেছেন। ১৯৯৭ সালের ১৬ আগস্ট মাত্র ৪৮ বছর বয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে লন্ডনে মারা যান তিনি।

সম্পর্কিত

শুভ আসছেন আরও নতুন গান নিয়ে

তৈরি হচ্ছে আইয়ুব বাচ্চু মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচারাল হাব

মনোজ্ঞ আয়োজনে শিল্পীরা পেলেন সিজেএফবি সম্মাননা

আবার ঢাকায় গাইতে আসছেন জাল ব্যান্ডের গহর মমতাজ

খুব কম লোকই তাঁর মতো গিটার বাজাতে পেরেছে

কুমার বিশ্বজিতের সুরে কিশোরের নতুন গান

সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্তিতে ‘স্টার নাইট’-এ রুনা লায়লা

ফরিদা পারভীনকে উৎসর্গ করে যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক লালন উৎসব

সংগীতজীবনের অভিজ্ঞতার কথা জানাবেন সুনিধি নায়েক

সুজানের নতুন গান ‘নিঝুম রাত’: ভিডিও তৈরি হলো এআই দিয়ে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা