গালিবের লেখায় শিলাজিতের গান

শিলাজিৎ মানেই ম্যাজিক। এই সময়ের বাংলা গানে উজ্জ্বল নাম শিলাজিৎ মজুমদার। তিনি গায়ক, গীতিকার ও সুরকার। টালিউডের সিনেমায় অভিনয় করেও পেয়েছেন জনপ্রিয়তা। শিলাজিতের গান আর দশজনের মতো নয়। একেবারেই আলাদা। ভাষা, শব্দ আর সুর নিয়ে তাঁর এক্সপেরিমেন্ট শ্রোতাদের কাছে আকর্ষণীয়। কবীর সুমন, অঞ্জন দত্ত, নচিকেতার পাশাপাশি শিলাজিতের নামও উচ্চারিত হয় আধুনিক বাংলা গানের বাঁকবদলের প্রতিনিধি হিসেবে।
বাংলা গানে শিলাজিতের আবির্ভাব ১৯৯৪ সালে। প্রথম অ্যালবাম ‘ভূমিকা’ প্রকাশের পর বড়সড় বদল আসে বাংলা গানের ধারায়। এ অ্যালবামের গানগুলোর বিষয়, সুর আর শিলাজিতের দরাজ কণ্ঠ চমকে দেয় শ্রোতাদের। সবাই অবাক হয়ে লক্ষ করে, কীভাবে পাখির ডাক, রেডিওর ধারাভাষ্য, জেনারেটরের শব্দ, হকারের চিৎকার হয়ে ওঠে সংগীতের অনুষঙ্গ।
ভূমিকার পর ‘আমরাও বেঁচে আছি’, ‘এক্স ইকুয়ালটু প্রেম’, ‘সর্বনাশ’, ‘ফিসফিস’, ‘লালমাটির সরানে’—সব অ্যালবামেই বজায় থেকেছে শিলাজিতের স্বতন্ত্র ধারা। ‘যা পাখি উড়তে দিলাম তোকে’, ‘তোদের ঘুম পেয়েছে বাড়ি যা’, ‘বুকে আমার বারুদের বাসা সজনী’, ‘ঝিন্টি তুই বৃষ্টি হতে পারতিস’, ‘অ্যান্টেনা’—তাঁর জনপ্রিয় গানের সংখ্যা অনেক। পাশাপাশি হেমলক সোসাইটি সিনেমার ‘জলফড়িং’, বহুরূপী সিনেমার ‘তুই ক্যানে এলি সরোবরে’সহ বেশ কিছু সিনেমার গানে পাওয়া গেছে শিলাজিৎকে।
সাধারণত শিলাজিৎ নিজেই লেখেন, সুর করেন এবং কণ্ঠ দেন গানে। অন্যের লেখা গানে খুব কমই পাওয়া গেছে তাঁকে। এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের গীতিকার গালিব সর্দারের গানে পাওয়া যাবে শিলাজিৎ মজুমদারকে।
গালিব সর্দারের লেখা ‘ভেঙে গেল’ শিরোনামের গানে কণ্ঠ দিয়েছেন শিলাজিৎ। ‘ভেঙে গেল স্বপ্ন আমার, শব্দ হলো না/ভাঙল কত ঘুম, কেউ শুনতে পেল না’—এমন কথার গানটি সুর করেছেন শাদিউল আলম জীবন। সংগীতায়োজন করেছেন বাবি। সম্প্রতি কলকাতার নিয়োগীস প্লেসে গানটির রেকর্ডিং হয়েছে। এখন চলছে মিউজিক ভিডিও নির্মাণের কাজ। ভিডিও বানাচ্ছেন রাহী আবদুল্লাহ ও তাঁর টিম।
গীতিকার গালিব সর্দার বলেন, ‘শিলাজিৎ মজুমদারের সঙ্গে আমার ২০ বছরের বেশি সময়ের পরিচয়। সম্পর্কের খাতিরে হয়তো আগেই আমার লেখা গানে পেতাম তাঁকে। কিন্তু আমি সেটা চাইনি। এমন একটা গানের খোঁজে ছিলাম, যেটা শিলুদার সঙ্গে যায়। ভেঙে গেল গানটি লেখার পর মনে হয়েছিল, এটা তাঁকে শোনানো যেতে পারে। গানটি শিলুদাকে পাঠানোর পর তিনি খুবই পছন্দ করেন।’
৯ অক্টোবর শিলাজিতের জন্মদিন উপলক্ষে গানচিল মিউজিক থেকে প্রকাশিত হবে গানটি।