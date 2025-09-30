আলাদা হচ্ছেন কিডম্যান-আরবান, ১৮ বছরের দাম্পত্যে ইতি

হলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা অস্কারজয়ী অভিনেত্রী নিকোল কিডম্যান। চারবারের গ্র্যামি জয়ী কান্ট্রি গায়ক কিথ আরবানের সঙ্গে দীর্ঘ ১৮ বছরের দাম্পত্য সম্পর্কের ইতি টেনেছেন কিডম্যান।
সূত্রের বরাত দিয়ে বিবিসির প্রতিবেদনে এ খবর জানানো হয়েছে।
২০০৬ সালের জুনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এই হাই-প্রোফাইল দম্পতি। তাঁদের সংসারে দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে—সানডে রোজ (১৭) এবং ফেইথ মার্গারেট (১৪)।
বিনোদন ম্যাগাজিন টিএমজি প্রথম এই খবর প্রকাশ করে। সূত্রের বরাত দিয়ে জানায়, চলতি গ্রীষ্ম থেকেই এই জুটি আলাদা থাকছেন। তবে জানা যাচ্ছে, এই বিচ্ছেদটি নিকোল কিডম্যান চাননি। বিবিসির সূত্রও এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছে। বিচ্ছেদের কারণ অবশ্য এখনো স্পষ্ট নয়।
অস্ট্রেলিয়ায় বেড়ে ওঠা এই দুজন প্রায় দুই দশকের সম্পর্কে অনেক কঠিন সময় পার করেছেন। তাঁদের বিয়ের কয়েক মাস পরই কিথ আরবান মাদকাসক্তি ও মদ্যপানের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভর্তি হন। আরবান এবং কিডম্যান উভয়ই এর আগে বলেছিলেন, এই কঠিন সময়ে তাঁদের বন্ধন আরও মজবুত হয়েছে।
২০১০ সালে ‘দ্য অপরাহ্ উইনফ্রে শো’-তে কিথ আরবান তাঁর জীবন বদলে যাওয়ার কথা স্মরণ করে বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, সবকিছু এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে সেই মুহূর্তে আমরা দুজন একসঙ্গে মিশে যেতে পারি। নিকোল আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে এবং আমার জীবনে অনেক কিছু এনেছে।’
বিচ্ছেদের খবর প্রকাশের কয়েক মাস আগেও এই দম্পতিকে জনসমক্ষে হাসিখুশি দেখা গেছে। জুনে তাঁরা টেনেসির ন্যাশভিলে একটি ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচ দেখছিলেন। এ ছাড়া, মে মাসে কিথ আরবান অ্যাকাডেমি অব কান্ট্রি মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস-এ সম্মানিত হওয়ার সময় তাঁরা হাতে হাত রেখে চুম্বনরত অবস্থায় ক্যামেরাবন্দী হন।
উল্লেখ্য, নিকোল কিডম্যান এর আগে অভিনেতা টম ক্রুজের সঙ্গে দশ বছরেরও বেশি সংসার করেছিলেন। ২০০১ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। তাঁদেরও দুটি সন্তান রয়েছে।