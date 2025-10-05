মার্টিন স্করসেসিকে নিয়ে পাঁচ পর্বের তথ্যচিত্র

৫০ বছরের বেশি সময় ধরে হলিউড মাতাচ্ছেন মার্টিন স্করসেসি। ৮২ বছর বয়সী এই নির্মাতা এখনো সমানতালে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন। ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া তাঁর সর্বশেষ সিনেমা ‘কিলারস অব দ্য ফ্লাওয়ার মুন’ বিশ্বজুড়ে আলোচিত হয়েছিল। ‘মিন স্ট্রিটস’, ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’, ‘রেজিং বুল’, ‘ক্যাসিনো’, ‘গুডফেলাস’, ‘কেপ ফেয়ার’, ‘গ্যাংস অব নিউইয়র্ক’, ‘দ্য উলফ অব ওয়াল স্ট্রিট’, ‘দ্য আইরিশম্যান’সহ অনেক আলোচিত সিনেমার নির্মাতা মার্টিন স্করসেসিকে নিয়ে পাঁচ পর্বের তথ্যচিত্র বানিয়েছে অ্যাপল টিভি প্লাস।
‘মিস্টার স্করসেসি’ নামের তথ্যচিত্র পরিচালনা করেছেন রেবেকা মিলার। এতে উঠে এসেছে চলচ্চিত্র নিয়ে মার্টিন স্করসেসির স্বপ্নের কথা, তাঁর পরিবার ও ব্যক্তিজীবনের কথা, সিনেমা নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, কীভাবে দশকের পর দশক ধরে হলিউডে নিজের প্রভাব ধরে রেখেছেন স্করসেসি—খোঁজা হয়েছে সেসব কারণও।
তথ্যচিত্রে মার্টিন স্করসেসির অপ্রকাশিত অনেক ফুটেজ স্থান পেয়েছে। রয়েছে তাঁর সাক্ষাৎকার, শুটিংয়ের নেপথ্যের গল্প, তাঁর পরিবার, পুরোনো বন্ধু এবং বিভিন্ন হলিউড তারকার মতামত। রবার্ট ডি নিরো, ড্যানিয়েল ডে-লুইস, লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, মিক জ্যাগার, রবি রবার্টসন, স্টিভেন স্পিলবার্গ, শ্যারন স্টোন, জোডি ফস্টার, মার্গো রবি, স্পাইক লি, কেট ব্ল্যানচেটসহ অনেকে কথা বলেছেন কালজয়ী এই নির্মাতাকে নিয়ে।
সম্প্রতি মিস্টার স্করসেসি তথ্যচিত্রের ট্রেলার প্রকাশ করেছে অ্যাপল টিভি প্লাস। তাতে মনিটরের সামনে বসে থাকতে দেখা যায় মার্টিন স্করসেসিকে। একের পর এক আসতে থাকে তাঁর ছোটবেলা, যুবকবেলা, শুটিংয়ের বিহাইন্ড দ্য সিন, শুটিংয়ের সময়কার ক্লান্ত-বিধ্বস্ত-চিন্তিত স্করসেসি, ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’, ‘রেজিং বুল’সহ বিভিন্ন সিনেমার ফুটেজ।
আর নেপথ্যে ভেসে আসে স্করসেসির কণ্ঠ, ‘আমরা কারা? আমরা কি ভেতর থেকে ভালো, না খারাপ? এটা খোঁজাই সংগ্রাম। আমি সব সময় এটার সঙ্গেই সংগ্রাম করি। আমরা কোথায় যাচ্ছি আসলে? কোন গল্পটা বলতে চাই? আমি জানতাম, সিনেমার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারব। কিন্তু আমাকে নিজের পথ খুঁজে নিতে হবে।’
৪ অক্টোবর দুপুর ১২টায় (বাংলাদেশ সময় আজ) প্রায় পাঁচ ঘণ্টার এই তথ্যচিত্রের ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হবে নিউইয়র্ক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। প্রদর্শনীর পরদিন তথ্যচিত্রটি নিয়ে এই উৎসবে কথা বলবেন নির্মাতা রেবেকা মিলার। ১৭ অক্টোবর অ্যাপল টিভি প্লাসে মুক্তি পাবে মিস্টার স্করসেসি।