জেমস ক্যামেরনের পরিচালনায় আইলিশের কনসার্ট ফিল্ম

শুটিংয়ে জেমস ক্যামেরন ও বিলি আইলিশ। ছবি: সংগৃহীত

‘টাইটানিক’, ‘অ্যাভাটার’সহ হলিউডের একাধিক ব্লকবাস্টার হিট সিনেমার পরিচালক জেমস ক্যামেরন। অস্কারজয়ী এই নির্মাতা এবার সিনেমা বানালেন পপতারকা বিলি আইলিশকে নিয়ে। বিলি আইলিশের কনসার্ট নিয়ে তৈরি সিনেমার নাম ‘হিট মি হার্ড অ্যান্ড সফট’। থ্রিডি ভার্সনে তৈরি সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী বছরের ২০ মার্চ।

নিজের কনসার্ট ট্যুর নিয়ে সিনেমা তৈরির ইঙ্গিত গত জুলাইয়ে দিয়েছিলেন বিলি আইলিশ। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত একটি কনসার্টে হাজারো দর্শকের মাঝে সেদিন উপস্থিত ছিলেন জেমস ক্যামেরন। পুরো কনসার্ট ঘিরে ছিল অনেক ক্যামেরা। সেদিন কনসার্টের মাঝপথে গান থামিয়ে আইলিশ শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন, অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ কনসার্টে অনেক ক্যামেরা।’ এ কথায় শ্রোতারা এদিক-ওদিক তাকানো শুরু করলে আইলিশ বলেন, ‘এখনই বিষয়টি নিয়ে বেশি কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে এটুকু বলা যায়, আমি জেমস ক্যামেরনের সঙ্গে একটি বিশেষ কাজ করছি। আর সেটা তৈরি হচ্ছে থ্রিডিতে। ম্যানচেস্টারে আমার চারটি শো, এগুলোতে আপনারা যাঁরা থাকছেন, তাঁদের সঙ্গে নিয়েই আমি ক্যামেরনের কাজটি করছি।’

গায়িকার মুখে এমন খবর শুনে আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন শ্রোতারা। তবে ক্যামেরনের সঙ্গে কী কাজ করছেন, তা স্পস্ট করেননি তিনি। অবশেষে প্যারামাউন্ট পিকচার্স আনুষ্ঠানিকভাবে জানাল এই সিনেমার কথা। থ্রিডি আকারে তথ্যচিত্রটি তৈরির জন্য সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে ডার্করুম রেকর্ডস, ইন্টারস্কোপ ফিল্মস এবং লাইটস্টর্ম এন্টারটেইনমেন্টের।

সিনেমা মুক্তির খবর জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আইলিশ লিখেছেন, ‘এটি আমার প্রিয় ট্যুরগুলোর একটি ছিল। জেমস ক্যামেরন ও তাঁর টিমের সঙ্গে এটি ধারণ করতে এবং এই তথ্যচিত্র সহপরিচালনা করতে পারা সত্যিই একটি স্বপ্নের মতো। আপনাদের সবার সঙ্গে বসে এটি দেখার তর সইছে না আমার।’

বিলি আইলিশ। ছবি: সংগৃহীত

এদিকে এ বছরের শেষ দিকে মুক্তির অপেক্ষায় আছে জেমস ক্যামেরনের আলোচিত সিনেমা অ্যাভাটারের তৃতীয় কিস্তি। ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী ১৯ ডিসেম্বর। ২০০৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল অ্যাভাটারের প্রথম কিস্তি। ২০২২ সালে আসে দ্বিতীয় কিস্তি ‘অ্যাভাটার: দ্য ওয়ে অব ওয়াটার’। সর্বকালের সেরা ব্যবসাসফল সিনেমার তালিকায় যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় অবস্থানে আছে সিনেমা দুটি।

