মুক্তি পাচ্ছে ইরা শিকদারের ‘কন্যা’

সাম্প্রতিক সময়ে সিনেমা মুক্তির হিড়িক পড়েছে। প্রতি সপ্তাহেই মুক্তি পাচ্ছে নতুন সিনেমা। সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পেয়েছে ৮টি সিনেমা। চলতি মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে আলোর মুখ দেখেছে আরও পাঁচ সিনেমা। আগামী শুক্রবারও আসছে নতুন সিনেমা। ২৪ অক্টোবর মুক্তি পাচ্ছে ‘কন্যা’ নামের সিনেমাটি।
গ্রামীণ পটভূমিতে কন্যা নির্মাণ করেছেন রফিকুল ইসলাম খান। কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছেন ইরা শিকদার। সিনেমা মুক্তির খবর জানিয়ে ইরা শিকদার বলেন, ‘আমার অভিনীত ও রফিকুল ইসলাম খান পরিচালিত সিনেমা কন্যা। ২৪ অক্টোবর শুভ মুক্তি সারা দেশে। দরিদ্র পরিবারের জীবনসংগ্রামের করুণ কাহিনি নিয়ে লেখা হয়েছে কন্যা সিনেমার গল্প। হলে গিয়ে সিনেমাটি দেখার আমন্ত্রণ রইল সবার।’
নির্মাতা রফিকুল ইসলাম খান বলেন, ‘কন্যা সম্পূর্ণ মৌলিক গল্পের সিনেমা। বাংলার অতি সাধারণ একটি পরিবারের গল্প। মানুষের বলতে না পারা কষ্টের গল্প। কন্যা ৬৮ হাজার গ্রামের মানুষের সিনেমা। সবাই হলে আসুন, কন্যা দেখুন। আশা করছি, নিরাশ হবেন না।’
সিনেমাটি পরিচালনার পাশাপাশি প্রযোজনাও করেছেন রফিকুল ইসলাম। আরও অভিনয় করেছেন রাশেদ মোরশেদ, শামীম, কাজী হায়াৎ, রেবেকা রউফ, আরিয়ান শুভ প্রমুখ।
সম্প্রতি ইরা শিকদার শেষ করেছেন সাদেক সিদ্দিকীর ‘দেনা পাওনা’ সিনেমার প্রথম অংশের শুটিং। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত সিনেমাটি তৈরি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প দেনা পাওনা অবলম্বনে। এতে বড় বউয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইরা। সিনেমার পাশাপাশি নাটকেও নিয়মিত অভিনয় করছেন তিনি।