চীনের সিনেমা দিয়ে শুরু হচ্ছে ঢাকা উৎসব

দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে গত ডিসেম্বরে অনুমতি দেওয়া হয়নি ঢাকায় বিদেশি শিল্পীদের প্রায় অর্ধডজন কনসার্টের। স্বাভাবিকভাবেই তাই অনিশ্চয়তা আছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে। ১০ জানুয়ারি থেকে উৎসবটি শুরু হওয়ার কথা। অনিশ্চয়তা থাকলেও থেমে নেই আয়োজকেরা। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন তাঁরা। গতকাল প্রকাশ করা হলো উৎসবের শিডিউল। এবার ঢাকা উৎসবে উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে প্রদর্শিত হবে চীনের ‘দ্য জার্নি টু নো এন্ড’।
রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকা উৎসবে এবার থাকছে ১১টি বিভাগ। সব মিলিয়ে ৭০টির বেশি দেশের পূর্ণ ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের ২৪৬টি সিনেমা দেখানো হবে উৎসবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ মিলনায়তন ও স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অডিটরিয়ামে প্রদর্শিত হবে সিনেমাগুলো।
১০ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে শুরু হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বিকেল সাড়ে ৫টায় উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে প্রদর্শিত হবে চীনের দ্য জার্নি টু নো এন্ড, এটি প্রতিযোগিতা করছে এশিয়ান ফিল্ম কম্পিটিশন বিভাগে। সন্ধ্যা ৭টায় দেখা যাবে ইরানের সিনেমা ‘উইদাউট মি’।
এবারের উৎসবে বাংলাদেশ প্যানোরামা বিভাগে স্থান করে নিয়েছে ৯টি সিনেমা। সিনেমাগুলো হলো সোহেল রানা বয়াতীর ‘নয়া মানুষ’, জোবাইদুর রহমানের ‘উড়াল’, বিপ্লব কুমার পাল বিপুর ‘ধামের গান’, অনন্য প্রতীক চৌধুরীর ‘নয়া নোট’, সুমন ধরের ‘আগন্তুক’, আহমেদ হাসান সানির ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’, মনিরুল হকের ‘দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল’, জ্যাক মিরের ‘দ্য স্টোরি অব আ রক’ এবং তানিম নূরের ‘উৎসব’।
১৮ জানুয়ারি পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে শেষ হবে ৯ দিনব্যাপী এই উৎসব। ‘চায়নিজ ফিল্ম উইক’ নামে চীনা চলচ্চিত্রের ১২০ বছর পূর্তি উদ্যাপন করা হবে এবারের আসরে।