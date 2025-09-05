বিএনপির অনুষ্ঠানে অতিথি অপু বিশ্বাস, ‘পল্টিবাজ’ বলে কটাক্ষ করলেন পরীমণি

বিগত সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের হয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে দেখা গেছে চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাসকে। দলটির হয়ে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য মনোনয়নপত্রও কিনেছিলেন। গত বছর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের পর তাঁর নামে মামলাও হয়েছে। যদিও অপু দাবি করেছিলেন, তিনি কখনো রাজনীতি করেননি। রাজনীতি তিনি বোঝেন না।
সেই অপু বিশ্বাসকে এবার দেখা গেল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে। এরপরই অপুকে নিয়ে শুরু হয়েছে সমালোচনার ঝড়। ছাড় দিলেন না আরেক চিত্রনায়িকা পরীমণিও। অপু বিশ্বাসকে ‘পল্টিবাজ’ বলে কটাক্ষ করলেন তিনি।
গত বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় আয়োজিত বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জানিপুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে শোডাউন, ভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন অপু বিশ্বাস। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন অভিনেতা নিরব হোসেন।
অনুষ্ঠানে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘আমি বগুড়ার মেয়ে। এর আগে রাজবাড়ী এসেছিলাম, কিন্তু খোকসা আসা হয়নি। এখানে আনার জন্য প্রাণপ্রিয় বড় ভাই রিপন ভাইকে (স্থানীয় বিএনপি নেতা) ধন্যবাদ জানাই। রিপন ভাই আপনাদের সেবা করতে চান। আমি চাইব, সেই সুযোগ আপনারা করে দেবেন। যে মানুষ আপনাদের চাওয়া-পাওয়ার মূল্য দিতে চান, আমি মনে করি, তাঁর থেকে আর বড় মনের মানুষ হতে পারে না। আপনারা তাঁকে যে ভালোবাসা ও সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন। আমি চাইব, তিনি যেন লক্ষ্য পূরণ করতে পারেন।’
বিএনপির অনুষ্ঠানে অপু বিশ্বাসের অংশগ্রহণের খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় মুহূর্তেই ভাইরাল। এরপর নেটিজেনদের কটাক্ষের মুখে পড়েন অভিনেত্রী। শোবিজের অনেকে তাঁর সমালোচনা করেন। বাদ যাননি পরীমণিও।
ফেসবুকে পরীমণি লিখেছেন, ‘আগে ছিল ৬ মাস হিন্দু, ৬ মাস মুসলিম। এখন ৬ মাস আওয়ামী লীগ, ৬ মাস বিএনপি। পল্টিবাজ, সুবিধাবাদী কারে বলে দিদি কিন্তু দেখিয়ে দিলেন। বাপরে বাপ কী জিনিস এটা।’
ফেসবুকে কারও নাম না নিলেও পরী যে অপু বিশ্বাসকে উদ্দেশ করে এমনটি লিখেছেন, তা বুঝতে বাকি নেই কারও। কারণ, রাজনীতির আগে ধর্ম নিয়ে মন্তব্য করেও সমালোচনায় পড়েছিলেন অপু। শাকিব খানের সঙ্গে বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসার পর অপু জানিয়েছিলেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেই শাকিবকে বিয়ে করেছেন তিনি। তবে শাকিব খানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ধর্ম পরিবর্তনের কথা অস্বীকার করেন অপু। জানান, তিনি হিন্দুধর্মেই আছেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে পরীমণি কটাক্ষ করেছেন অপুকে।
অপু বিশ্বাসকে নিয়ে পরীমণির এমন মন্তব্যে অনেকে অবাক হয়েছেন। কারণ, অপু ও পরীমণির মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে বলে জানেন সবাই। বিভিন্ন সময় নানা অনুষ্ঠানে দুজনকে একসঙ্গে দেখা গেছে। পরীমণির সন্তানের জন্মদিনের অনুষ্ঠানেও পাওয়া গেছে অপুকে। দুজন দুজনের বাসায়ও যাতায়াত করেন নানা উপলক্ষে।
তবে হঠাৎ কী এমন হলো যে প্রকাশ্যে অপুকে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না পরীমণি! অবশ্য চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে সম্পর্কগুলো সব সময় নড়বড়ে। কে যে কখন কার বন্ধু হয়ে ওঠে কিংবা সেই বন্ধু যে কখন পরিণত হয় শত্রুতে, বলা মুশকিল। সেই সূত্র ধরে অপু-পরীমণির সম্পর্ক বোধ হয় এখন উল্টো দিকে বইছে।