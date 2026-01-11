‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের মোবাইল গেম ও অ্যাপ্লিকেশনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প থেকে তৈরি হয়েছিল অ্যানিমেশন সিনেমা ‘মুজিব ভাই’ ও সিরিজ ‘খোকা’। বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশিত শ্বেতপত্র অনুযায়ী রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন ও সিআরআইয়ের মাধ্যমে মুজিব ভাই চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪ হাজার ২১১ কোটি ২২ লাখ টাকা এবং খোকা সিরিজ নির্মাণের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ১৬ কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে। সিনেমা নির্মাণে এমন ব্যয়ের খবর চমকে দিয়েছে সংশ্লিষ্টদের। সিনেমা দুটির পরিচালক সোহেল মোহাম্মদ রানাও বিস্মিত হয়েছেন এমন খবরে।
নির্মাণ ব্যয় সম্পর্কে জানতে মুজিব ভাই ও খোকার পরিচালক সোহেল মোহাম্মদ রানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি। পরিচালক জানান, শুধু পরিচালক হিসেবেই এই দুই প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। বাজেট সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না তাঁর। তিনি শুধু চুক্তি অনুযায়ী পরিচালক হিসেবে সম্মানী নিয়েছেন।
আজকের পত্রিকাকে সোহেল মোহাম্মদ রানা বলেন, ‘মুজিব ভাই টেকনোম্যাজিক প্রাইভেট লিমিটেড ও হাইপার ট্যাগ লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে। ওখানে আমাকে টিম ডিরেক্টর হিসেবে যুক্ত হতে বলা হয়। সেটাও সিনেমা নির্মাণ শুরু হওয়ার ছয় মাস পর। নির্মাণসংশ্লিষ্ট জটিলতা দেখা দিলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাঁরা। সে সময় আমার সঙ্গে চুক্তি হয় ১০ লাখ টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সিনেমাটি পরিচালনা করব আমি। সিনেমা মুক্তির এক বছরের কিছু সময় আগে থেকে এই প্রজেক্টে টিম ডিরেক্টর হিসেবে যুক্ত হই আমি। পুরো কাজ ওদের স্টুডিওতে হয়েছে। আমি শুধু রিভিউ করতাম।’
সিনেমার বাজেট নিয়ে পরিচালক বলেন, ‘সিনেমার বাজেট-সংক্রান্ত নিউজ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। একটি অ্যানিমেশন সিনেমা যে টেকনোলজি, টিম ও সময় নিয়ে করতে হয়, সে হিসাবে আমার মনে হয়েছে এই সিনেমা বানাতে ৫ কোটির বেশি খরচ হওয়ার কথা না। তবে ওই প্রতিবেদনে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের কথাও উল্লেখ আছে, আরও কয়েকটি প্রজেক্টের কথাও বলা হয়েছে। ওইসব খাতে কী পরিমাণ খরচ হয়েছে, তা আমার জানা নেই। তা ছাড়া অ্যানিমেশন বাবদ কী পরিমাণ ব্যয় হয়েছে, তা-ও আমার জানা নেই। আমি শুধু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সিনেমাটির নির্দেশনা দিয়েছি।’
খোকা সিরিজের বাজেট নিয়ে এই পরিচালক বলেন, ‘একটি সিনেমার বাজেট বলাটা কঠিন ব্যাপার। অনেক কিছু যুক্ত থাকে এর সঙ্গে। যখন অভিজ্ঞদের নিয়ে কাজ করা হয়, তখন এক রকম বাজেট থাকে। আবার ওয়ার্কশপ করিয়ে নতুনদের নিয়ে কাজ করলে বাজেট দাঁড়াবে অন্য রকম। এই সিরিজ করার জন্য তারা অনেক ওয়ার্কশপ করেছে। বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর প্রোডাকশন শুরু করেছে। প্রথমে যুক্ত না থাকার কারণে ওইসব ওয়ার্কশপ বা কাজের বাজেট সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। এই প্রজেক্টের সঙ্গে একটা ল্যাবও ছিল। কিন্তু নির্মাতা হিসেবে আমার মনে হয় এটা তৈরি করতে মুজিব ভাইয়ের চেয়ে বেশি খরচ হওয়ার কথা। এটাতে এপিসোড ছিল ১১টি। আবার সব এপিসোড মিলিয়ে সেখান থেকে সিনেমা তৈরি করা করা হয়েছে। অ্যাভারেজে এই সিরিজের খরচ ৬ থেকে ৭ কোটি টাকা হতে পারে।’
সোহেল মোহাম্মদ রানা আরও বলেন, ‘টিম অ্যাসোসিয়েট নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে নির্মিত হয়েছে খোকা। এই প্রজেক্টের সঙ্গেও পরে যুক্ত হই আমি। কাজ শুরুর পরে আমাকে সহযোগিতার অনুরোধ করলে পরিচালক হিসেবে যুক্ত হই। পরে চিত্রনাট্য সাজাতেও সহায়তা করেছি, আমার স্টুডিও থেকে অ্যানিমেশন সাপোর্টও দিয়েছি। পরিচালক হিসেবে পারিশ্রমিক পেলেও স্টুডিওর অনেক টাকা এখনো পাইনি।’