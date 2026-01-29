হোম > বিনোদন > সিনেমা

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২৩: নিশো–পুতুল সেরা অভিনেতা–অভিনেত্রী, সেরা সিনেমা ‘সাঁতাও’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

সুড়ঙ্গ সিনেমায় নিশো ও সাঁতাও সিনেমায় পুতুল। ছবি: সংগৃহীত

প্রায় নয় মাস আগে শেষ হয়েছে ২০২৩ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের চূড়ান্ত বিচারকাজ। বিচারকদের সুপারিশ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে জমা পড়ার পরও ঘোষণা করা হচ্ছিল না কারা পাচ্ছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। অবশেষে সে ঘোষণা এল। আজ বৃহস্পতিবার তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে জানানো হয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২৩-এ ২৮ বিভাগে বিজয়ী শিল্পী, কলাকুশলী, প্রতিষ্ঠান ও চলচ্চিত্রের নাম।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সেরা নির্মাতা, সেরা অভিনেতাসহ সর্বোচ্চ আটটি বিভাগে পুরস্কার জিতে নিয়েছে রায়হান রাফীর ‘সুড়ঙ্গ’। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ছয়টি পুরস্কার জিতেছে হিমেল আশরাফের ‘প্রিয়তমা’। আর সেরা পরিচালকসহ চারটি পুরস্কার জিতেছে খন্দকার সুমনের ‘সাঁতাও’।

এ বছর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ এবং চিত্রগ্রাহক ও নির্মাতা আব্দুল লতিফ বাচ্চু। সেরা সিনেমা নির্বাচিত হয়েছে ‘সাঁতাও’। এই সিনেমার জন্য সেরা পরিচালক হয়েছেন খন্দকার সুমন।

নিজের প্রথম সিনেমাতেই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতে নিয়েছেন আফরান নিশো। সুড়ঙ্গ সিনেমার জন্য সেরা নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। আর সাঁতাও সিনেমার জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার ঘরে তুলছেন আইনুন নাহার পুতুল। অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন সিনেমার জন্য খল চরিত্রে সেরা হয়েছেন আশীষ খন্দকার। শিশুতোষ সিনেমা ‘আম কাঁঠালের ছুটি’র দুই অভিনেতা মো. লিয়ন ও আরিফ হাসান জিতেছেন সেরা শিশুশিল্পীর পুরস্কার। আর কৌতুক অভিনেতা হিসেবে পুরস্কার পাচ্ছেন শহীদুজ্জামান সেলিম।

যাঁরা পাচ্ছেন এবারের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার:

আজীবন সম্মাননা: চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ এবং চিত্রগ্রাহক ও নির্মাতা আব্দুল লতিফ বাচ্চু।

সেরা সিনেমা: সাঁতাও (পরিচালক খন্দকার সুমন)

সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র: মরিয়ম (পরিচালক চৈত্রালী সমদ্দার)

সেরা প্রামাণ্য চলচ্চিত্র: লীলাবতী নাগ: দ্য রেবেল (পরিচালক এলিজা বিনতে এলাহী)

সেরা অভিনেতা: আফরান নিশো (সুড়ঙ্গ)

সেরা অভিনেত্রী: আইনুন পুতুল (সাঁতাও)

সেরা পার্শ্ব অভিনেতা: মনির আহাম্মেদ শাকিল (সুড়ঙ্গ)

সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী: নাজিয়া হক অর্ষা (ওরা সাত জন)

সেরা খল অভিনেতা: আশীষ খন্দকার (অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন)

সেরা কৌতুক অভিনেতা: শহীদুজ্জামান সেলিম (সুড়ঙ্গ)

সেরা শিশুশিল্পী: মো: লিয়ন (আম কাঁঠালের ছুটি)

শিশুশিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার: আরিফ হাসান আনাইরা খান (আম কাঁঠালের ছুটি)

সেরা সংগীত পরিচালক: ইমন চৌধুরী (অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন)

সেরা নৃত্য পরিচালক: হাবিবুর রহমান (লাল শাড়ি)

সেরা গায়ক: বালাম (গান ‘ও প্রিয়তমা’, সিনেমা ‘প্রিয়তমা’)

সেরা গায়িকা: অবন্তী দেব সিথি (গান ‘গোটা পৃথিবীতে খুঁজো’, সিনেমা ‘সুড়ঙ্গ’)

সেরা গীতিকার: সোমেস্বর অলি (গান ‘ঈশ্বর’, সিনেমা ‘প্রিয়তমা’)

সেরা সুরকার: প্রিন্স মাহমুদ (গান ‘ঈশ্বর’, সিনেমা ‘প্রিয়তমা’)

সেরা কাহিনিকার: ফারুক হোসেন (প্রিয়তমা)

সেরা চিত্রনাট্যকার: নিয়ামুল মুক্তা (রক্তজবা)

সেরা সংলাপ রচয়িতা: রায়হান রাফী ও সৈয়দ নাজিম উদ দৌলা (সুড়ঙ্গ)।

সেরা সম্পাদক: সালাহ উদ্দিন আহমেদ বাবু (ওরা সাত জন)

সেরা শিল্প নির্দেশক: শহীদুল ইসলাম (সুড়ঙ্গ)

সেরা চিত্রগ্রাহক: সুমন কুমার সরকার (সুড়ঙ্গ)

সেরা শব্দগ্রাহক: সুজন মাহমুদ (সাঁতাও)

সেরা পোশাক ও সাজসজ্জা: বিথী আফরিন (সুড়ঙ্গ)

সেরা মেকআপম্যান: সবুজ (প্রিয়তমা)

