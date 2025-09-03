নির্মাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে সিনেমা ছাড়ার ঘোষণা রাজ রিপার

অনেক স্বপ্ন নিয়ে মিডিয়ায় পথচলা শুরু করেছিলেন রাজ রিপা। তবে সেই স্বপ্ন এখন তাঁর কাছে শুধুই দুঃস্বপ্ন। তাঁর দাবি, সিনেমায় অভিনয় করতে এসে তিনি ভয়াবহভাবে ঠকেছেন। এখন তিনি সব ছেড়ে সিনেমাকে বিদায় বলতে চান। পরিচালক ইফতেখার চৌধুরীর বিরুদ্ধেই যত অভিযোগ রাজ রিপার।
গতকাল ভোরে এক ফেসবুক পোস্টে রাজ রিপা জানিয়েছেন, ‘খোঁজ: দ্য সার্চ’, ‘দেহরক্ষী’, ‘অগ্নি’, ‘রাজত্ব’সহ অনেক সিনেমার পরিচালক ইফতেখার চৌধুরীর ‘মুক্তি’ সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন তিনি। তবে পরিচালকের টালবাহানায় পাঁচ বছর ধরে আটকে আছে সিনেমাটি। এতে রাজ রিপার অর্থ ও সময় দুটোই নষ্ট হয়েছে।
ফেসবুকে রাজ রিপা লিখেছেন, ‘খুব দ্রুত সবাইকে ছেড়ে চলে যাব, এই ইন্ডাস্ট্রি আমার মতো বোকা মানুষের জন্য না। একা একা ৭ বছরের পথ পাড়ি দিয়েছি। ভালো-মন্দ সব দেখেই সিদ্ধান্ত নিলাম। …কিন্তু পাওনাদার হিসেবে পরিচালক ইফতেখার চৌধুরীর কাছে কিছু হিসাব বাকি আছে। ৪ বছর ধরে আমার পরিশ্রমের প্রজেক্ট “মুক্তি” সিনেমা নিয়ে যে মানসিক যন্ত্রণা পেয়েছি, আমার জায়গায় অন্য মেয়ে হলে সুইসাইড ছাড়া কিছু ভাবত না।… আমাকে নায়িকা বানানোর স্বপ্ন দেখিয়ে শুধু নিজের আখের গুছিয়ে গেলেন, আমার জন্য কিছুই করলেন না।’
ফেসবুক পোস্টের বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে রাজ রিপা বলেন, ‘ইফতেখার চৌধুরী আশ্বাস দিয়েছিলেন, মুক্তি সিনেমার মাধ্যমে আমাকে সবার সামনে প্রমাণ করাবেন, আমার ক্যারিয়ার প্রতিষ্ঠা পাবে। কিন্তু দিন যায়, বছর যায় সিনেমা আর রিলিজ হয় না। আদৌ সিনেমাটা রিলিজ হবে কি না সেটা নিয়ে আমি ডিপ্রেশনে ভুগছি। এখন ইফতেখার চৌধুরী আমাকে চাপ দিচ্ছে, সিনেমার স্পনসর ম্যানেজ করতে বলছে। এখনো নাকি ৩৫ লাখ টাকা লাগবে। কিন্তু আমি কোথায় পাব স্পন্সর!’
রাজ রিপা আরও বলেন, ‘আমি এই সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে খুব হতাশ। এ কারণে সিনেমা ছেড়ে দেব। অনেক আশা নিয়ে ইফতেখার চৌধুরীকে বিশ্বাস করে সিনেমাটা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু উনি বেইমানি করেছেন। তাঁর ওপর ঘৃণা ধরে গেছে।’ যদিও তিনি নিজেই মুক্তি সিনেমায় লগ্নি করেছেন কি না, এ বিষয়ে কিছু খোলাসা করেননি রাজ রিপা। সংবাদ সম্মেলন করে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানাবেন বলে জানিয়েছেন।
অন্যদিকে, মুক্তি সিনেমা ঘিরে রাজ রিপার এসব অভিযোগের বিষয়ে ইফতেখার চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি সাড়া দেননি।