নতুন-পুরোনো সিনেমা নিয়ে ঢাবিতে চলচ্চিত্র উৎসব

গত মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৪তম আসর। এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হচ্ছে ‘আমার ভাষার চলচ্চিত্র উৎসব’-এর ২৪তম আসর। ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) শুরু হচ্ছে ‘আমার ভাষার চলচ্চিত্র উৎসব ১৪৩২’। এবারের উৎসব সাজানো হয়েছে নতুন ও পুরোনো বাংলাদেশি সিনেমা দিয়ে। ‘মেঘের অনেক রঙ’, ‘বেদের মেয়ে জোসনা’, ‘দেয়া নেয়া’র মতো কালজয়ী পুরোনো সিনেমার সঙ্গে এবারের উৎসবে দেখা যাবে ‘তাণ্ডব’ ও ‘উৎসব’-এর মতো নতুন সিনেমা। এমনকি হলে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা সিনেমাও আছে এই উৎসবে। পাঁচ দিনব্যাপী এই উৎসবে ২০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা সিনেমার সঙ্গে প্রদর্শিত হবে তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা।
৩ ফেব্রুয়ারি আহমেদ হাসান সানির ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’ দিয়ে শুরু হবে উৎসব। এটি প্রদর্শিত হবে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে। উদ্বোধনী দিন বাদে উৎসব চলাকালীন প্রতিদিন সকাল ১০টা, দুপুর সাড়ে ১২টা, বেলা সাড়ে ৩টা ও সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে প্রদর্শিত হবে সিনেমা।
দ্বিতীয় দিন ৪ ফেব্রুয়ারি দেখা যাবে ‘দেয়া নেয়া’, ‘সূর্যকন্যা’, ‘চক্কর ৩০২’ এবং ‘তাণ্ডব’। ৫ ফেব্রুয়ারি প্রদর্শিত হবে ‘রূপবান’, ‘দ্য লাস্ট ঠাকুর’, ‘জয়া আর শারমিন’ এবং সদ্য শেষ হওয়া ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবের বাংলাদেশ প্যানোরামা বিভাগে নির্বাচিত সেরা সিনেমা ‘দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল’। সিনেমাটি হলে মুক্তির অপেক্ষায় আছে।
৬ ফেব্রুয়ারি রয়েছে ‘মেঘের অনেক রঙ’, ‘বেদের মেয়ে জোসনা’, ‘নীলচক্র’ এবং ‘অন্যদিন’। ৭ ফেব্রুয়ারি দেখা যাবে, ‘হারমোনিয়াম’, ‘মুক্তির গান’, ‘এশা মার্ডার’ এবং গত বছরের আলোচিত সিনেমা ‘উৎসব’। উৎসবের শেষ দিন ৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় প্রদর্শিত হবে ‘নয়নের আলো’, দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে ‘ধর’। এদিন ৩টা ৩০ মিনিট থেকে প্রদর্শিত হবে তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা, ‘ময়া: দ্য নেম উই কল’, ‘জন্ম থেকে জ্বলছি’ এবং ‘ধ্যাৎ’। উৎসব শেষ হবে পশ্চিমবঙ্গের আলোচিত সিনেমা ‘দ্য অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস’ দিয়ে।
সিনেমার টিকিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ টাকা। টিকিট পাওয়া যাবে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে টিএসসির প্রবেশমুখে।