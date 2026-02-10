প্লেব্যাকে অবসরের পর প্রথমবার মঞ্চে অরিজিৎ, গাইলেন নতুন গান

প্লেব্যাক থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণার রেশ এখনো কাটেনি। তার মধ্যেই আবার শোনা গেল অরিজিৎ সিংয়ের কণ্ঠ। কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে গত রোববার রাতে ছিল সেতারবাদক আনুশকা শঙ্করের অনুষ্ঠান। পারফরম্যান্সের একপর্যায়ে হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে আনুশকা ঘোষণা দেন, মঞ্চে উঠবেন অরিজিৎ।
অরিজিৎ মঞ্চে উঠে ‘মায়া ভরা রাতে’ গানটি গেয়ে শোনান। পণ্ডিত রবিশঙ্করের কম্পোজ করা এ গানে অরিজিতের সঙ্গে সেতার বাজান আনুশকা শঙ্কর আর তবলায় বিক্রম ঘোষ। অরিজিৎ জানান, তিনি যে সিনেমাটি পরিচালনা করছেন, তাতে ব্যবহারের জন্য আনুশকার লন্ডনের বাড়িতে বসে কিছু গান তৈরি করেছিলেন। সেখান থেকেও একটি গানের অংশবিশেষ শোনান।
সব মিলিয়ে ১৫ মিনিটের মতো মঞ্চে ছিলেন অরিজিৎ। তাতেই সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেন। প্লেব্যাক থেকে অবসর নেওয়ার পর অরিজিতের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, তা জানার অপেক্ষায় ছিল ভক্তরা। তবে সেটা যে এভাবে এত তাড়াতাড়ি উন্মোচিত হবে, তা ভাবেনি কেউ। অরিজিতের এই পারফরম্যান্সের ভিডিও তাই রোববার রাত থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করছে ভক্তরা।
গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় অরিজিৎকে নিয়ে আরও একটি আপডেট জানিয়েছেন আমির খান। সম্প্রতি তিনি গিয়েছিলেন অরিজিতের মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের বাসায়। সেখানে মোট চার দিন কাটান আমির। অরিজিতের বাড়ির ছাদে ঘুড়ি উড়িয়েছেন, স্থানীয় বিদ্যালয়ের মাঠে গিয়ে খেলা করেছেন। এই আড্ডা-মজার ছলে আমির-অরিজিৎ মিলে তৈরি করেছেন নতুন কয়েকটি গান।
গত ২৭ জানুয়ারি অরিজিৎ সিং যখন সিনেমায় আর গান না গাওয়ার ঘোষণা দেন, তখন জানিয়েছিলেন, কয়েকটি সিনেমার গানের ব্যাপারে আগে থেকেই কথা দেওয়া আছে। সেগুলো শেষ করেই প্লেব্যাক ক্যারিয়ারে ইতি টানবেন। আমির খান প্রযোজিত ‘এক দিন’ সিনেমাও ছিল সেই তালিকায়। জানা গেছে, এ সিনেমার সব গানে কণ্ঠ দিয়েছেন অরিজিৎ। আমির খান নিজে উপস্থিত থেকে গানগুলোর কাজ শেষ করেছেন।
অরিজিৎ সিংকে প্লেব্যাকে ফিরিয়ে আনতেও যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন আমির খান। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে আমির বলেন, ‘কয়েক দিন আগে মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলাম। অরিজিৎকে প্লেব্যাকে ফেরানোর অনুরোধ নিয়ে যাইনি। তবে এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ। কারণ, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সে নিয়ে ফেলেছে। আমার সিনেমায় গাওয়ার প্রতিশ্রুতি আগে থেকেই ছিল। তাই গানগুলোর কাজ শেষ করেছে সে। এ সিনেমায় পাঁচটি গান আছে, সবই তার গাওয়া।’
জানা গেছে, আমির খান প্রযোজিত এক দিন সিনেমায় অভিনয় করেছেন জুনায়েদ খান ও সাই পল্লবী। পরিচালনায় সুনীল পান্ডে। আগামী ১ মে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।