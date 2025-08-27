হোম > বিনোদন > বলিউড

২৫০ কোটির নতুন বাড়ির ভিডিও ফাঁস হওয়ায় খেপলেন আলিয়া

বিনোদন ডেস্ক

আলিয়া ভাট। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

কয়েক বছর ধরে কাজ চলছিল। অবশেষে প্রস্তুত রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাটের মুম্বাইয়ের বাড়ি ‘কৃষ্ণ রাজ’। ২৫০ কোটি রুপি ব্যয়ে তৈরি হয়েছে তাঁদের এই স্বপ্নের ঠিকানা। শিগগির রণবীর-আলিয়া নতুন বাড়িতে উঠবেন। তবে তার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন পেজে ফাঁস হয়ে গেছে বাড়িটির ভিডিও ও ছবি। তাতেই খেপেছেন আলিয়া ভাট।

ইনস্টাগ্রামে গতকাল একটি বিবৃতি পোস্ট করে গোপনীয়তা লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন আলিয়া। তিনি লিখেছেন, ‘আমি বুঝি, মুম্বাই শহরে জায়গা কম, অনেক সময়েই এক বাড়ির জানালা থেকে আরেকজনের বাড়ির ভেতরটা দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে কারও ব্যক্তিগত জায়গার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার অধিকার কারও নেই। আমাদের নির্মাণাধীন নতুন বাড়ির ভিডিও গোপনে তুলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি শুধুই গোপনীয়তা ভঙ্গ নয়, বরং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় হুমকি।’

অভিনেত্রী আরও লিখেছেন, ‘কারও ব্যক্তিগত জায়গার ছবি বা ভিডিও অনুমতি ছাড়া তোলা কখনো কনটেন্ট হতে পারে না। এটা স্পষ্টতই বেআইনি কাজ। ভাবুন তো, যদি আপনাদের বাড়ির ভেতরের ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ত, কেমন লাগত তখন? যদি এ ধরনের কনটেন্ট চোখে পড়ে, দয়া করে ফরোয়ার্ড বা শেয়ার করবেন না। যাঁরা এসব ছবি ও ভিডিও ব্যবহার করেছেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ, অবিলম্বে এগুলো সরিয়ে ফেলুন।’

ফাঁস হওয়া ভিডিওতে ধরা পড়েছে রণবীর-আলিয়ার নতুন বাড়ির ক্লোজ ভিউ। ছয়তলার বিলাসবহুল বাড়িটি সেজে উঠেছে সবুজে। প্রতি তলার বারান্দায় প্রচুর গাছপালা লাগানো। কাপুর পরিবারের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে বাড়িটি। এটি একসময় রাজ কাপুর ও কৃষ্ণ রাজ কাপুরের বাড়ি ছিল। আশির দশকে ঋষি কাপুর ও নীতু কাপুর এ বাড়ির মালিক হন। পরে উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হয়েছেন রণবীর-আলিয়া। পুরোনো বাড়ির ডিজাইন বদলে তৈরি করা হয়েছে নতুনভাবে।

বান্দ্রার এই ছয়তলা বিলাসবহুল প্রাসাদই হতে চলেছে রণবীর-আলিয়ার স্থায়ী ঠিকানা। ২০২২ সালের এপ্রিলে যখন বিয়ে করেন তাঁরা, তখনো বাড়িটির নির্মাণকাজ চলছিল। তবে সেদিন আলোকসজ্জায় সেজে উঠেছিল পুরো বাড়ি। তার পর থেকে নিয়মিত সাইট ভিজিট করে নির্মাণের খুঁটিনাটি তদারকি করেছেন তাঁরা। বর্তমানে ইন্টেরিয়রের শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে। সব ঠিকঠাক থাকলে দীপাবলির আগেই নতুন বাড়িতে প্রবেশ করবেন রণবীর-আলিয়া। সবচেয়ে বড় চমক, ৬ নভেম্বর মেয়ে রাহার তৃতীয় জন্মদিন পালিত হবে নতুন বাড়িতে।

