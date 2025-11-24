ডিসেম্বরে শুরু ‘দৃশ্যম ৩’-এর শুটিং

২০১৩ সালে মুক্তি পাওয়া মালয়ালম সিনেমা ‘দৃশ্যম’ বদলে দেয় ইন্ডাস্ট্রির চিত্র। মোহনলাল অভিনীত সিনেমাটি শুধু কেরালায় নয়, সাফল্য পেয়েছিল বিশ্বজুড়ে। হিন্দি, তেলুগু, কন্নড়, সিংহলি, মান্দারিনসহ ৬টি ভাষায় রিমেক হয়। হিন্দি ভার্সনে বিজয় সালগাওকর চরিত্রে অভিনয় করে আলোচিত হন অজয় দেবগন। ২০১৫ সালে আসে অজয়ের দৃশ্যম, এর সিকুয়েল ‘দৃশ্যম ২’ মুক্তি পায় ২০২২ সালে।
দৃশ্যম সিরিজের তৃতীয় সিনেমা নিয়ে আলোচনা চলছে অনেক দিন ধরে। এবার মালয়ালম ও হিন্দি ভার্সনে একসঙ্গে মুক্তি পাবে ‘দৃশ্যম ৩’। মোহনলাল এরই মধ্যে তৃতীয় পর্বের শুটিং শুরু করেছেন। অজয়ের দৃশ্যম ৩-এর শুটিং শুরুর কথা ছিল অক্টোবরে। কিন্তু প্রায় দুই মাস গড়িয়ে গেলেও কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। রহস্যপ্রেমী দর্শকদের কৌতূহল ছিল, অজয় কবে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন?
সে খবর পাওয়া গেল সম্প্রতি। টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ডিসেম্বরেই বিজয় সালগাওকর হয়ে আবারও ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন অজয়। ১২ ডিসেম্বর থেকে মুম্বাইয়ের যশরাজ ফিল্মসের স্টুডিওতে শুরু হবে শুটিং। মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ২ অক্টোবর।
দৃশ্যম তৈরি হয়েছে এক অল্পশিক্ষিত মানুষ বিজয় সালগাওকরকে নিয়ে। একজন সাধারণ মানুষ হয়েও পরিবারকে রক্ষা করতে পাকা অপরাধীর মতো সাজাতে থাকে একের পর এক ঘটনা। তার পরিকল্পনার কাছে হার মানতে বাধ্য হয় খোদ পুলিশপ্রধান। দৃশ্যমের দ্বিতীয় পর্বেও হত্যার তদন্তের কাহিনি গুরুত্ব পেয়েছে।
তবে তৃতীয় পর্বে গল্প অনেকটাই বদলে যাবে বলে জানিয়েছেন দৃশ্যমের মূল পরিচালক জিতু জোসেফ। এ পর্বের গল্প শুরু হবে দৃশ্যম ২ যেখানে শেষ হয়েছিল, তার ছয়-সাত বছর পর থেকে। এবার গুরুত্ব পাবে নায়কের পরিবারের কাহিনি।