দুই থেকে তিন হচ্ছেন পরিণীতি-রাঘব, সুখবর দিলেন অভিনেত্রী

পরিণীতি চোপড়া মা হতে যাচ্ছেন—এমন গুঞ্জন কয়েকবার রটেছিল। প্রতিবারই সে গুঞ্জন হাসিমুখে উড়িয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রী। কিছুদিন আগে কপিল শর্মার শোতে গিয়ে হালকা আভাস দিয়েছিলেন রাঘব চাড্ডা। জানিয়েছিলেন, শিগগিরই সুখবর দেবেন। এ কথা শুনে পরিণীতিও বেশ অবাক হয়েছিলেন। সবাই তাই ধরে নিয়েছিলেন, হয়তো মজা করছেন রাঘব।
কিন্তু সেটা যে মজা ছিল না, তা জানা গেল আজ। সোমবার দুপুরে ইনস্টাগ্রামে ছবি ও ভিডিও পোস্ট করে পরিণীতি ও রাঘব জানিয়েছেন, শিগগিরই তাঁদের সংসারে আসছে নতুন অতিথি।
পরিণীতির পোস্ট করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি ভ্যানিলা কেক। তার ওপর ছোট্ট দুটি পা আঁকা। তাতে লেখা ‘১+১=৩’। অর্থাৎ এবার দুই থেকে তিন হওয়ার পালা।
কেকের ছবির ছাড়াও কয়েক সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন তাঁরা। তাতে দেখা যাচ্ছে, গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছেন রাঘব। পোস্টের ক্যাপশনে পরিণীতি লিখেছেন, ‘আমাদের ছোট্ট ইউনিভার্স আসতে চলেছে। আমরা কৃতজ্ঞ।’
রাঘব-পরিণীতির এই ঘোষণার পর শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসছেন হবু মা-বাবা। শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। সোনম কাপুর, ভূমি পেডনেকার, অনন্যা পাণ্ডেসহ বলিউডের অনেক তারকা জানিয়েছেন শুভকামনা।
২০২৩ সালে উদয়পুরের পিচোলা হ্রদের ধারে এক বিলাসবহুল রাজকীয় প্যালেসে চার হাত এক হয়েছিল রাঘব-পরিণীতির। বিয়ের দুই বছরের মাথায় তাঁদের সংসারে আসছে নতুন অতিথি।