আরও এক আলোচিত সিনেমায় শর্বরী ওয়াঘ

বলিউডে এ বছরের অন্যতম আলোচিত সিনেমা ‘সাইয়ারা’। নতুন জুটি আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডাকে নিয়ে তৈরি সাইয়ারা ব্যবসার অঙ্কে পেছনে ফেলে দিয়েছে জনপ্রিয় অনেক অভিনেতার সিনেমাকে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ব্যবসাসফল প্রেমের গল্প হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে এটি। সাইয়ারার সাফল্যের পর যশরাজ ফিল্মসের নতুন সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন আহান। ধারণা ছিল, এতেও হয়তো তাঁর নায়িকা হিসেবে অনীতকে দেখা যাবে।
তবে তা হলো না। ‘গুন্ডে’, ‘সুলতান’, ‘টাইগার জিন্দা হ্যায়’-এর মতো আলোচিত সিনেমার নির্মাতা আলী আব্বাস জাফরের এই নতুন অ্যাকশন রোমান্সে আহানের নায়িকা শর্বরী ওয়াঘ। সংবাদমাধ্যম পিপিংমুন জানিয়েছে, সিনেমার নাম এখনো ঠিক হয়নি। তবে চিত্রনাট্য লেখার কাজ শেষ। শুটিংয়ের টাইমলাইনও মোটামুটি চূড়ান্ত। ২০২৬ সালের মার্চে শুরু হবে শুটিং। যুক্তরাজ্যেই বেশির ভাগ শুটিং করার পরিকল্পনা নির্মাতাদের।
আহান পান্ডের দ্বিতীয় সিনেমা হতে যাচ্ছে এটি। তবে শর্বরী কিন্তু একেবারেই নতুন নন। বলিউডের এই সময়ের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অভিনেত্রী বলা হচ্ছে তাঁকে। শর্বরী অভিনয় শুরু করেছেন বছর পাঁচেক আগে প্রাইম ভিডিওর ‘দ্য ফরগটেন আর্মি’ সিরিজ দিয়ে। তার আগে ‘পেয়ার কা পঞ্চমা ২’, ‘বাজিরাও মাস্তানি’, ‘সোনু কে টিটু কি সুইটি’র মতো সিনেমায় সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। ২০২১ সালে মুক্তি পাওয়া ‘বান্টি অউর বাবলি ২’ তাঁর প্রথম সিনেমা।
২০২৪ সাল শর্বরী ওয়াঘের উত্থানের বছর। এ বছরের তিনটি সিনেমা মুক্তি পায় তাঁর—‘মুনজ্যা’, ‘মহারাজ’ ও ‘ভেদা’। তিনটিই আলোচিত হয়েছে। আহান পান্ডে যেমন সাইয়ারা দিয়ে রাতারাতি তারকা বনে গেছেন, শর্বরীও তেমনি মুনজ্যা দিয়ে হইচই ফেলে দেন। মাত্র ৩০ কোটি রুপি বাজেটের সিনেমাটি আয় করেছে ১৩২ কোটি রুপির বেশি।
এ ছাড়া যশরাজ ফিল্মসের প্রথম নারী সুপারহিরোনির্ভর সিনেমা ‘আলফা’য় অভিনয় করছেন শর্বরী। আলিয়া ভাটের সঙ্গে এতে অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছেন তিনি। জনপ্রিয় নির্মাতা ইমতিয়াজ আলীর নতুন সিনেমায়ও থাকবেন শর্বরী। এবার আহান পান্ডের বিপরীতে যশরাজ ফিল্মসের আরও এক সিনেমায় যুক্ত হলেন। এতে তাঁদের রসায়ন যে দর্শকদের মন কাড়বে, সে বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী পরিচালক আলী আব্বাস জাফর। সব মিলিয়ে আগামী কয়েকটি বছর যে শর্বরীর ক্যারিয়ার অন্য রকম হতে চলেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।