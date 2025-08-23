হোম > বিনোদন > বলিউড

প্রথমবার হরর কমেডি সিনেমায় অজয় দেবগন

বিনোদন ডেস্ক

অজয় দেবগন। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

চলতি বছরের সবচেয়ে ব্যবসাসফল ভারতীয় সিনেমাটি এসেছে কন্নড় ইন্ডাস্ট্রি থেকে। গত ২৫ জুলাই মুক্তি পেয়েছে কন্নড় নির্মাতা জেপি থুমিনাড পরিচালিত হরর কমেডি ‘সু ফ্রম সো’। ৪ কোটি রুপিতে তৈরি সিনেমাটি এ পর্যন্ত আয় করেছে ১০৬ কোটি রুপির বেশি। সু ফ্রম সো ব্লকবাস্টার হতেই এ সিনেমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ বলিউড অভিনেতা অজয় দেবগন।

সু ফ্রম সোর নির্মাতা জেপি থুমিনাডকে ডেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন অজয়। নির্মাতা তাঁকে নতুন সিনেমার গল্প শুনিয়েছেন। গল্প বেশ মনে ধরেছে অজয়ের। পিঙ্কভিলা জানিয়েছে, সব ঠিক থাকলে এই কন্নড় নির্মাতার নতুন হরর কমেডিতে দেখা যাবে অজয় দেবগনকে।

অজয় দেবগণের হাতে এখন সিনেমার লম্বা তালিকা। আগামী দুই বছর একটা দিনও ফাঁকা নেই তাঁর কাজের ক্যালেন্ডারে। এখন পরিচালক জগন শক্তির সঙ্গে ‘রেঞ্জার’ সিনেমার শুটিং করছেন।

এর পরই শুরু করবেন ‘দৃশ্যম থ্রি’ ও ‘গোলমাল ফাইভ’। অক্টোবর থেকে শুরু হবে দৃশ্যম থ্রির শুটিং, আর নতুন বছরের জানুয়ারি থেকে ফ্লোরে যাবে গোলমাল ফাইভ।

এরই মধ্যে নতুন খবর, সু ফ্রম সো-র পরিচালক দেখা করেছেন তাঁর সঙ্গে। পিঙ্কভিলা জানিয়েছে, অজয় সব সময়ই নতুন নতুন গল্প শুনতে আগ্রহী। জেপি থুমিনাডের কনসেপ্ট তাঁর খুবই ভালো লেগেছে।

অজয় তাঁকে বলেছেন পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য নিয়ে আসতে। আগামী এক মাসের মধ্যে আবার তাঁদের বৈঠক হওয়ার কথা। সব ঠিকঠাক থাকলে এ সিনেমার মাধ্যমে প্রথমবার হরর কমেডিতে দেখা যাবে অজয়কে।

