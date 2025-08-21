শুটিংয়ে ফিরছেন দীপিকা

দীর্ঘদিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি কাটিয়ে শুটিংয়ে ফেরার ঘোষণা দিয়েছিলেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার ‘স্পিরিট’ সিনেমার মাধ্যমেই শুটিংয়ে ফেরার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু পরিচালকের সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে ভেস্তে গিয়েছে সেই পরিকল্পনা। অভিনেত্রী শর্ত দিয়েছিলেন, আট ঘণ্টার বেশি কাজ করবেন না। এমনকি পারিশ্রমিকও দাবি করেছিলেন আগের চেয়ে বেশি। কিন্তু এসব শর্তে একমত হতে পারেননি পরিচালক। শেষ পর্যন্ত পরিচালকের সঙ্গে মতানৈক্যের জেরে সিনেমা থেকেই বাদ পড়তে হয় দীপিকাকে।
তাহলে দীপিকা শুটিংয়ে ফিরছেন কবে? জানা গেল সে খবর। দীর্ঘদিনের সহকর্মী শাহরুখ খানের হাত ধরেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়াচ্ছেন দীপিকা। সব ঠিক থাকলে আগামী অক্টোবরেই শুটিং করবেন রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্টের ‘কিং’ সিনেমার। এই সিনেমায় থাকছেন শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানা খান।
কিং সিনেমার সেট থেকে ফিরে দীপিকা যাবেন অ্যাটলির শুটিং সেটে। অ্যাটলির ‘এএ২২এক্সএ৬’ সিনেমায় ‘পুষ্পা’খ্যাত অভিনেতা আল্লু অর্জুনের বিপরীতে অভিনয় করবেন দীপিকা। নভেম্বর থেকে সিনেমার শুটিং শুরু করবেন তিনি। এই সিনেমার জন্য মোট ১০০ দিন বরাদ্দ রেখেছেন অভিনেত্রী। আল্লু অর্জুন ও দীপিকা পাড়ুকোন ছাড়াও এই সিনেমায় অভিনয় করবেন রাশমিকা মান্দানা, জাহ্নবী কাপুর, ম্রুণাল ঠাকুর প্রমুখ।
গত বছর ৮ সেপ্টেম্বর জন্ম নেয় দীপিকা-রণবীরের কন্যা দুয়া। তারও আগে থেকে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে ছিলেন দীপিকা। মা হওয়ার পর সন্তানকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। মা হিসেবে পুরোটা সময় কন্যা দুয়ার সঙ্গে কাটাবেন বলে ঠিক করেছিলেন। সন্তান জন্মের প্রায় এক বছর পর এবার শুটিংয়ে ফেরার জন্য প্রস্তুত দীপিকা পাড়ুকোন।