অবশেষে জামিন পেলেন রাজপাল যাদব

আপাতত স্বস্তি পেলেন বলিউড অভিনেতা রাজপাল যাদব। ৯ কোটি রুপির চেক বাউন্স মামলায় অভিনেতাকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন দিল্লি হাইকোর্ট। সোমবার ছিল মামলার শুনানি। আদালত শর্ত দেন, বেলা ৩টার মধ্যে ১ কোটি ৫০ লাখ রুপি জমা দিতে পারলে তবেই জামিন পাবেন রাজপাল।

শর্ত অনুযায়ী মামলাকারী সংস্থা মুরালি প্রজেক্টকে সেই টাকা দেওয়ার পরই বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মার বেঞ্চ রাজপালের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। ফলে ১১ দিন তিহার জেলে কাটানোর পর আপাতত মুক্তি পাচ্ছেন রাজপাল। আগামী মার্চে আবারও সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানি হবে।

বাড়িতে ভাইঝির বিয়ের অনুষ্ঠান আছে বলে ১২ ফেব্রুয়ারি জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন রাজপাল। তবে সেই আবেদন খারিজ করে দেন আদালত। সোমবারের শুনানিতে বিশেষ শর্তে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া হয় অভিনেতাকে।

এই মামলা বহুদিনের আর্থিক বিরোধকে কেন্দ্র করে। ২০১০ সালে ‘আতা পাতা লাপাতা’ সিনেমা নির্মাণের জন্য মুরালি প্রজেক্ট নামের এক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ৫ কোটি রুপি ঋণ নিয়েছিলেন রাজপাল যাদব। সিনেমাটি বক্স অফিসে ভরাডুবি হওয়ায় টাকা ফেরত দিতে পারেননি তিনি। এত দিনে ঋণের অঙ্ক সুদে-আসলে প্রায় ৯ কোটিতে পৌঁছায়। মামলা গড়ায় আদালতে।

কয়েকবার সময় নিয়েও টাকা পরিশোধ করতে পারেননি রাজপাল। ৫ ফেব্রুয়ারি আদালতের নির্দেশে তিহার জেলে আত্মসমর্পণ করতে হয় তাঁকে। দিল্লি হাইকোর্ট তাঁর অতিরিক্ত সময় চাওয়ার আবেদন খারিজ করে ছয় মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন।

এই বিপদের দিনে বলিউডের সহকর্মীদের সমর্থন পেয়েছেন রাজপাল যাদব। সালমান খান, অজয় দেবগন, বরুণ ধাওয়ান, ডেভিড ধাওয়ান, সোনু সুদ, গুরু রানধাওয়া, মিকা সিং, অনুপ জালোটাসহ অনেক তারকা রাজপালের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আর্থিক সাহায্য করেছেন তাঁকে।

