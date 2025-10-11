সৌদি আরবে দেখা হবে তিন খানের

বলিউডে অনেক বছর ধরে নিজেদের রাজত্ব ধরে রেখেছেন তিন খান—আমির, সালমান ও শাহরুখ। শাহরুখের সঙ্গে সালমান একাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন। আমিরের সঙ্গে দেখা গেছে সালমানকে। তবে শাহরুখের সঙ্গে কখনো অভিনয় করেননি আমির। এই তিনজন একসঙ্গে হাতে গোনা কয়েকটি শোতে অংশ নিলেও একসঙ্গে সিনেমা করা হয়নি তাঁদের।
অনেক দিন ধরে শোনা যাচ্ছে, তিন খান একসঙ্গে একটি সিনেমা করার পরিকল্পনা করছেন। গত বছরের ডিসেম্বরে আমির খান জানিয়েছিলেন, বিষয়টি নিয়ে শাহরুখ ও সালমানের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তিনি। তাঁরাও খুব আগ্রহী। ভালো চিত্রনাট্যের অপেক্ষায় আছেন তাঁরা। সে রকম চিত্রনাট্য পেলেই একসঙ্গে অভিনয় করা হবে তাঁদের।
সিনেমায় তিন খানের একসঙ্গে দেখা পেতে হলে আরও অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। তবে আমির, সালমান ও শাহরুখকে একসঙ্গে দেখার সুযোগ এসে গেছে। এ মাসেই সৌদি আরবের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তাঁরা।
সৌদি আরবের রিয়াদে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় বাণিজ্য ও বিনোদনবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ‘জয় ফোরাম’। জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটি (জিইএ) নামের একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এর আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠানটি সৌদির বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির নিয়ন্ত্রক। জয় ফোরামের এ বছরের উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে ১৬ ও ১৭ অক্টোবর, রিয়াদের বুলেভার্ড সিটির এসইএফ এরেনায়। ৩০টির বেশি দেশ থেকে অতিথিরা অংশ নেবেন এতে।
জয় ফোরামের শেষ দিন, অর্থাৎ ১৭ অক্টোবর একটি সেশনে অংশ নেবেন শাহরুখ খান, আমির খান ও সালমান খান। নিজেদের ক্যারিয়ার, সিনেমার সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করবেন তাঁরা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরটি জানিয়েছেন সৌদির জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান তুর্কি আলালশেখ। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘সিনেমার বড় তারকারা এক জায়গায়। ১৭ অক্টোবর জয় ফোরাম ২০২৫-এর একটি আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে যোগ দেবেন শাহরুখ খান, সালমান খান ও আমির খান।’
জয় ফোরামে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার হাজির হচ্ছেন শাহরুখ। এর আগে ২০১৯ সালে এই আয়োজনে অভিনেতা জ্যাকি চ্যান ও নির্মাতা জ্যঁ-ক্লদ ভ্যান ড্যামের সঙ্গে শাহরুখের একটি সেলফি ভাইরাল হয়েছিল।
শাহরুখ, আমির, সালমান ছাড়াও এবারের জয় ফোরামে অংশ নিচ্ছেন ইউটিউব তারকা জিমি ডোনাল্ডসন ওরফে মিস্টার বিস্ট, ইউএফসি প্রেসিডেন্ট ডানা হোয়াইট, ব্রিটিশ সাংবাদিক পিয়ার্স মরগান, ইউএফসি চ্যাম্পিয়ন জন জোনস, বিশিষ্ট উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী ডেমন্ড জন, মার্কিন বাস্কেটবল খেলোয়াড় শাকিল ও’নিল প্রমুখ।