হোম > বিনোদন > বলিউড

ধার্মিক নাকি আধ্যাত্মবাদী, জবাবে যা বললেন আমির খান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আমির খান। ছবি: সংগৃহীত

বলিউড সুপারস্টার আমির খানের কাছে ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। তিনি বিশ্বাস করেন, সব ধর্মই মানুষকে একই গন্তব্যের দিকে ধাবিত করে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান ‘জয় জওয়ান’-এ এ কথা বলেছেন আমির খান।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই অনুষ্ঠানে সেনাদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়—তিনি ধার্মিক, নাকি আধ্যাত্মিক। প্রশ্নের জবাবে আমির খান বলেন, তিনি নিজেকে ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক দুটোই বলতে চান।

আমির খান বলেন, ‘আমি মনে করি, ধর্ম খুবই ব্যক্তিগত বিষয়। এটি আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি একটি বিষয়। আমি সব ধর্মকে সম্মান করি। আমাদের সবার গন্তব্য একই। শুধু সেখানে পৌঁছানোর পথটা আলাদা। হ্যাঁ, আমি নিজেকে ধার্মিক বলেই পরিচয় দিতে চাই।’

এ সময় আধ্যাত্মিকতা নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি আমি আধ্যাত্মিক। তবে ঠিক কতটা আধ্যাত্মিক, তা আমি নিশ্চিত নই। বৃহত্তর চেতনার সঙ্গে সংযোগ তৈরিই ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ।’

বর্তমানে তিনি ধ্যান শুরু করেছেন বলে জানান। বলেন, ‘ধ্যান হলো কোনো কিছুর প্রতি পুরোপুরি মনোযোগী হওয়া। স্কোয়াশ খেলাও মেডিটেশনের একটা রূপ হতে পারে। এটি আপনাকে ধ্যানমগ্ন করে ফেলবে। বলের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে মাথা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়।’

তবে, শুধু স্কোয়াশ খেলেই ধ্যানচর্চা করছেন না আমির খান। বর্তমানে ‘দাজি মেডিটেশন’ শুরু করেছেন তিনি।

সম্পর্কিত

বোনকে সঙ্গে নিয়ে পানির ব্যবসা শুরু করলেন ভূমি পেডনেকার

হেমা মালিনীকে জড়িয়ে ধরতে স্পটবয়দের ঘুষ দিয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র

‘সাইয়ারা’ সিনেমার বিরুদ্ধে উঠল নকলের অভিযোগ

কানাডায় কপিল শর্মার ক্যাফেতে ফের হামলা, পরপর ২৫ রাউন্ড গুলি

ভয়ে আছেন ‘সাইয়ারা’ সিনেমার নায়িকা অনিত পাড্ডা

এআই দিয়ে বদলানো হলো ‘রানঝানা’র শেষ দৃশ্য, খেপলেন ধানুশ

‘সাইয়ারা’র সাফল্যে বদলে গেল রাজেশের জীবন

সোহা আলী খানের পছন্দের দুই সিরিজ

অবশেষে শাহরুখ ও রানীর ঘরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

মানহানির মামলায় ফেঁসে গেলেন কঙ্গনা, আদালতে হাজিরার নির্দেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা