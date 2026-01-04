উপস্থাপনা, লেখা ও নেতৃত্বে দ্যুতি ছড়াচ্ছেন সজীব

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী সজীব প্রধান। তিনি একজন তরুণ লেখক, সংগঠক, উপস্থাপক ও প্রশিক্ষক। বর্তমানে তরুণ লেখক সংগঠন বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি।
কুমিল্লার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম নেওয়া সজীব ছোটবেলা থেকে নেতৃত্ব, লেখালেখি ও উপস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন শুরু করেন। ২০১৫ সালে স্কুলে হেড অব স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রকাশ পায়। লেখালেখির শুরু নবম শ্রেণিতে; তখনই শিক্ষক ভাষাণ চন্দ্র তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। দেশের মানুষের কল্যাণে লেখা প্রকাশের মাধ্যমে নিজের চিন্তা ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ তিনি পান।
উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও সজীব আইন বিভাগে ভর্তি হন। লেখালেখির পাশাপাশি তিনি উপস্থাপনায়ও সক্রিয়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, কবি নির্মলেন্দু গুণ ও কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের সঙ্গে তিনি অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেছেন। পাবলিক স্পিকিং ও প্রশিক্ষণেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। এ ছাড়া তিনি নিয়মিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখালেখি ও নেতৃত্ব বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করেন।
সজীব আইন, রাজনীতি, মানবাধিকার, শিক্ষা, ক্যারিয়ারসহ সমসাময়িক বিষয়ে নিয়মিত লেখেন। শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও ক্যারিয়ার গাইড করার জন্য তিনি এডুকেশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার প্লানেট প্রতিষ্ঠা করেছেন। তরুণ লেখকদের উৎসাহিত করতে চালু করেছেন প্রেসিডেন্সিয়াল বেস্ট রাইটিং অ্যাওয়ার্ড। সজীব মনে করেন, সমৃদ্ধ ও সৃজনশীল বাংলাদেশের জন্য তরুণদের উচিত পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে নিজেকে বিকশিত করা জরুরি।