জবির বি ইউনিটের ফল প্রকাশ ‎

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫–২০২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের বি ইউনিটের (কলা ও আইন অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বি ইউনিটের আহ্বায়ক ও আইন অনুষদের ডিন খ্রীষ্টিন রিচার্ডসনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পরীক্ষার্থীরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সংক্রান্ত ওয়েবসাইট এ লগইন করে নিজ নিজ পোর্টালে ফলাফল দেখতে পারবেন।
এছাড়া ভর্তি সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিষয় পছন্দ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নোটিশে জানানো হয়েছে।
এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ইউনিটের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। মোট ৭৮৫টি আসনের বিপরীতে ৭৯ হাজার ৮০৭ শিক্ষার্থী আবেদন করেছিলেন। প্রতি আসনের জন্য ১০২ জন পরীক্ষা দেয়।
এদিন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানী ঢাকা ও দেশের তিনটি বিভাগীয় শহরের মোট ১৩টি কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।