হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

জবির বি ইউনিটের ফল প্রকাশ ‎

জবি প্রতিনিধি 

ছবি: সংগৃহীত

‎জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫–২০২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের বি ইউনিটের (কলা ও আইন অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল ‎সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বি ইউনিটের আহ্বায়ক ও আইন অনুষদের ডিন খ্রীষ্টিন রিচার্ডসনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

‎বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পরীক্ষার্থীরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সংক্রান্ত ওয়েবসাইট এ লগইন করে নিজ নিজ পোর্টালে ফলাফল দেখতে পারবেন।

‎এছাড়া ভর্তি সংক্রান্ত পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিষয় পছন্দ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নোটিশে জানানো হয়েছে।

‎এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ইউনিটের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। মোট ৭৮৫টি আসনের বিপরীতে ৭৯ হাজার ৮০৭ শিক্ষার্থী আবেদন করেছিলেন। প্রতি আসনের জন্য ১০২ জন পরীক্ষা দেয়। ‎

‎এদিন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানী ঢাকা ও দেশের তিনটি বিভাগীয় শহরের মোট ১৩টি কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

সম্পর্কিত

আন্তর্জাতিক জীবনীগ্রন্থ ব্রিটিশপিডিয়ায় আইইউবির অধ্যাপক মামুন হাবিব

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ২৫তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের উদ্যোগে ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ক্যানসারের ঝুঁকি মোকাবিলায় শিক্ষাজীবন থেকে সচেতনতা জরুরি

ডিআইইউর ১৩তম সমাবর্তন: স্বপ্নের পথে নতুন যাত্রা

আইনের শিক্ষার্থীদের যুক্তিতর্কের লড়াই, চ্যাম্পিয়ন ইউএপির দল

সরকারি আজিজুল হক কলেজ: ১০৮ শিক্ষার্থীর গায়ে স্বপ্নের সাদা অ্যাপ্রোন

সাইকোচ বাংলাদেশের সফল টিমের তালিকায় ‘পিসওয়েভার্স’

মাইলস্টোন স্কুলে আনন্দময় ক্রীড়া উৎসব

এসইউবিতে এক হাজার নতুন স্বপ্নের মিলনমেলা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা