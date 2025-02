আইইএলটিএস লিসনিং (পর্ব-৪.৩)

৪। alone থেকে by themselves

১। are terrified থেকে are not brave enough

Longer life spans and improvements in the health of older people suggest that people over the age of sixty-five can continue to live full and active lives.

Many children are terrified of entering the spooky house alone during Halloween.

যেভাবে প্রশ্নপত্রে থাকে

Most of the students are reading the magazines.

The property developers invested $20 million in the development of the shopping centre.

People say that global warming is caused by the burning of fossil fuels.

রেকর্ডিংয়ে যেভাবে প্যারাফ্রেজ করে বলে

The magazines are being read by most of the students.

$20 million was invested in the development of shopping centre.

Global warming is said to be caused by the burning of fossil fuels.

যেভাবে প্রশ্নপত্রে থাকে

Many students struggle in their tests because they do not put in the hard work and practice enough.

রেকর্ডিংয়ে যেভাবে প্যারাফ্রেজ করে বলে

Not working hard and practicing enough are the main reasons why students struggle in their tests.

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এখানে প্রশ্নপত্রের বাক্যের অবকাঠামো পুরোটাই পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তনগুলো: Because-এর পরের অংশকে সামনে এনে subject বানানো হয়েছে, আর subjectকে শেষে নেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো যেমন এককভাবে ব্যবহার করে প্যারাফ্রেজ করা যায়, তেমনি পদ্ধতিগুলোর সংমিশ্রণ করেও প্যারাফ্রেজ করা হয়।

চলবে... (পর্ব–৪.৪ আগামী সংখ্যায়)

