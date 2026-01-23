হোম > শিক্ষা

রাবির সি ইউনিটের ফল প্রকাশ

রাবি প্রতিনিধি  

ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় এই ফল প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক মো. ছাইফুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

ছাইফুল ইসলাম বলেন, আজ বেলা সাড়ে ১১টায় সি ইউনিটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে শিক্ষার্থীরা ফলাফল জানতে পারবেন। 

এ বছর দুই শিফটের তিন গ্রুপে (বিজ্ঞানের দুটি ও অবিজ্ঞান) ‘সি’ ইউনিটর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবার এই ইউনিটে আবেদন পড়ে ১ লাখ ২৬ হাজার ২২৫টি। তার মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে আবেদন করেছেন ১ লাখ ২০ হাজার ৮৩৮ জন এবং অবিজ্ঞান (বিভাগ পরিবর্তন) বিভাগে ৫ হাজার ৩৮৭ জন শিক্ষার্থী।

