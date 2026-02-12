হোম > শিক্ষা

‘দ্য ফোর অ্যাগ্রিমেন্টস’ বই থেকে শিক্ষা

সাব্বির হোসেন

আমাদের সবচেয়ে বড় ভয় মৃত্যু নয়; ভয় হলো নিজের আসল সত্তাকে প্রকাশ করা। অন্যের পছন্দের মানুষ হতে গিয়ে আমরা নিজের মানুষটাকেই হারিয়ে ফেলি।

মানুষ জন্মগতভাবেই সুখী হতে চায়। আমরা চাই শান্তি, চাই স্বস্তি—এমন একটি জীবন, যেখানে রাতের ঘুমটা হবে নির্ভার। কিন্তু অদ্ভুত সত্য হলো, আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু বাইরের কেউ নয়; শত্রু নিজের চিন্তা, ভয়, অহংকার আর ভুল বিশ্বাস। অজান্তেই আমরা নিজের জন্য এমন এক মানসিক কারাগার তৈরি করি, যেখান থেকে বের হওয়ার পথটাও ধীরে ধীরে ভুলে যাই। এই জায়গাতেই আলো দেখায় প্রাচীন টোলটেক জ্ঞানের আলোকে লেখা ডন মিগুয়েল রুইজের বিখ্যাত গ্রন্থ দ্য ফোর অ্যাগ্রিমেন্টস। এই বইয়ে তিনি লিখেছেন, জীবন বদলাতে বড় কোনো দর্শন বা কঠিন সাধনার দরকার নেই। দরকার মাত্র চারটি সহজ কিন্তু শক্তিশালী ‘চুক্তি’। সচেতনভাবে এই চার অভ্যাস মেনে চলতে পারলে ভয়, কষ্ট, ভুল- বোঝাবুঝি আর আত্মদ্বন্দ্বের শিকল ধীরে ধীরে ভাঙতে শুরু করে।

এগুলো কোনো নিয়ম নয়; এগুলো জীবন দেখার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই চার চুক্তি।

হোন আপসহীন

শব্দ শুধু ভাষা নয়, এটি শক্তিও। একটি বাক্য যেমন কারও ভাঙা মন জোড়া লাগাতে পারে, তেমনি একটি তির্যক কথা সারা জীবনের ক্ষত তৈরি করতে পারে। তাই প্রথম শিক্ষা হওয়া উচিত নিজের কথার ব্যাপারে সচেতন ও দায়িত্বশীল হওয়া।

আমরা অনেক সময় অন্যকে নয়, নিজের মনকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করি। ‘আমি পারব না’, ‘আমি ব্যর্থ’, ‘আমার দ্বারা কিছু হবে না’—এই কথাগুলো আসলে নিজের বিরুদ্ধে নিজেরই অভিশাপ। ধীরে ধীরে এগুলো বিশ্বাসে পরিণত হয়, আর সেই বিশ্বাসই বাস্তবতাকে গড়ে তোলে। অন্যের নিন্দা, গিবত বা অভিযোগে শক্তি ব্যয় না করে শব্দকে ব্যবহার করুন সাহস, প্রেরণার জন্য। কারণ আপনি যেভাবে কথা বলেন, ঠিক সেভাবেই আপনি নিজের পৃথিবী গড়ে তুলুন।

কোনো কিছুই ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত না

কেউ আপনাকে নিয়ে কিছু বলল, আপনি কষ্ট পেলেন। কেউ অবহেলা করল, আপনি ভেঙে পড়লেন। কিন্তু সত্য হলো মানুষের আচরণ আপনার কারণে নয়; তাদের নিজেদের ভেতরের অবস্থার কারণে। একজন রাগান্বিত মানুষ ভালো মানুষকেও আঘাত করে, আর একজন সুখী মানুষ অপরিচিতকেও হাসিমুখে অভিবাদন জানায়। মানুষের ব্যবহার আসলে তাদের মানসিক জগতের প্রতিফলন, আপনার পরিচয়ের নয়।

আপনি যদি অন্যের প্রশংসায় উড়তে থাকেন, তবে তাদের সমালোচনায়ও ভেঙে পড়বেন। কিন্তু যখন বুঝবেন, অন্যের মতামত আপনার মূল্য নির্ধারণ করে না; তখন একধরনের মুক্তি অনুভব করবেন। তখন অপমান আপনাকে ভাঙবে না, প্রশংসাও আপনাকে অহংকারী করে তুলবে না।

অহেতুক অনুমান নয়

আমাদের অনেক দুঃখ বাস্তব নয়, কল্পনার। আমরা না জেনেই সিদ্ধান্ত নিই, না শুনেই গল্প বানাই। একটু দেরিতে রিপ্লাই, একটু নীরবতা কিংবা একটু নির্লিপ্ত আচরণ; আর আমরা মনে মনে পুরো একটি নাটক সাজিয়ে ফেলি। এই অনুমানই সম্পর্কের দূরত্ব বাড়ায়। অথচ সমাধান খুবই সহজ—স্পষ্টতা। সন্দেহ হলে জিজ্ঞাসা করুন, কষ্ট পেলে বলুন। অনুভূতি লুকিয়ে রাখবেন না। নীরব ভুল- বোঝাবুঝি সম্পর্ক ভাঙে, আর খোলামেলা কথা সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখে। যেখানে অনুমান শেষ হয়, সেখানেই শান্তি শুরু হয়।

সর্বদা নিজের সেরাটা দিন

প্রতিদিন নিজের সেরাটা দিন; কিন্তু নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করবেন না। নিখুঁত হওয়ার চাপ মানুষকে ক্লান্ত করে, আর আন্তরিক চেষ্টা মানুষকে শান্ত করে। আজ আপনার শক্তি যতটুকু, সেটুকুই যথেষ্ট—যদি তা সৎ ও আন্তরিক হয়। আপনি যদি সত্যিই নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন, তবে ব্যর্থতাও আপনাকে পোড়াবে না; কারণ তখন অনুশোচনার ভার

থাকবে না। ফলের জন্য কাজ করলে দুশ্চিন্তা বাড়ে, আর কাজকে ভালোবেসে করলে তৃপ্তি জন্মায়। তখন আপনি প্রমাণের জন্য নয়, বেঁচে থাকার আনন্দের জন্য কাজ করেন।

রুইজ আমাদের শেখান, আপনি একজন শিল্পী আর প্রতিদিনের সিদ্ধান্তগুলোই আপনার ক্যানভাসে আঁকা রং। আমাদের সবচেয়ে বড় ভয় মৃত্যু নয়; ভয় হলো নিজের আসল সত্তাকে প্রকাশ করা। অন্যের পছন্দের মানুষ হতে গিয়ে আমরা নিজের মানুষটাকেই হারিয়ে ফেলি। অতীতের কষ্ট, ভুল আর ব্যর্থতা আঁকড়ে ধরে রাখলে বর্তমানের সৌন্দর্য ধরা পড়ে না। আত্মগ্রহণই শান্তির শুরু—নিজেকে যেমন, তেমনভাবে মেনে নেওয়ার মধ্যেই মুক্তি।

সম্পর্কিত

সফল ক্যারিয়ারের জন্য যেসব দক্ষতা থাকা জরুরি

শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক ৪টি এআই টুল

ম্যাককুয়ারি ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা বৃত্তির সুযোগ

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হলো নবীনবরণ স্প্রিং ২০২৬

এআইইউবির প্রতিষ্ঠাতা হাসনা আবেদীনের নবম মৃত্যুবার্ষিকী বুধবার

যে কারণে সরে দাঁড়াতে চান ঢাবি উপাচার্য

‘দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে চাই’, সংবাদ সম্মেলন ডেকে বললেন ঢাবি ভিসি

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি চলবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির কার্যক্রম স্থগিত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা