যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলপিজি আমদানির চুক্তি করল ভারত

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্র থেকে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) আমদানির জন্য একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ভারত। ভারতের কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হারদীপ সিং পুরী এই চুক্তিকে দেশের বাজারের জন্য মার্কিন এলপিজির প্রথম কাঠামোগত চুক্তি বলে অভিহিত করেছেন।

আজ সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে হারদীপ সিং পুরী লেখেন, ‘বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল ও বৃহৎ এলপিজি বাজারগুলোর মধ্যে অন্যতম ভারত। এখন থেকে আমাদের বাজার যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত হলো।’

হারদীপ সিং আরও লেখেন, ‘ভারতের জনগণের জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী এলপিজি সরবরাহের চেষ্টায় আমরা এলপিজি সোর্সিংয়ে বৈচিত্র্য আনতে চাচ্ছি।’

এই চুক্তিকে দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি আখ্যা দিয়ে পুরী বলেন, ভারতের সরকারি মালিকানাধীন তেল কোম্পানিগুলো আমদানির জন্য এক বছর মেয়াদি চুক্তি সম্পন্ন করেছে।

রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করবে ভারত, ‘আশ্বস্ত করেছেন মোদি’

এই চুক্তির আওতায় ভারত বছরে ২২ লাখ টন এলপিজি আমদানি করবে, যা দেশটির বার্ষিক আমদানির প্রায় ১০ শতাংশ বলে জানান পুরী। তিনি বলেন, গত কয়েক মাস ধরে মার্কিন উৎপাদকদের সঙ্গে ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলোর আলোচনা চলছিল। এই চুক্তি সেই আলোচনারই ফল।

প্রসঙ্গত, ইউক্রেন যুদ্ধের পর রাশিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণে তেল কেনা শুরু করে ভারত। এতে নাখোশ হয়ে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে ট্রাম্প প্রশাসন। তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। তবে এমন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের এলপিজি আমদানির চুক্তি দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার লক্ষণ।

