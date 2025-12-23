হোম > অর্থনীতি > বিশ্ববাণিজ্য

কুয়েতে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করবে চীন, ৪.১ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি

এএফপি, কুয়েত সিটি

ছবি: সংগৃহীত

অর্থনীতি বহুমুখীকরণ ও বৈশ্বিক বাণিজ্যে ভূমিকা জোরদারের লক্ষ্যে চীনের সঙ্গে ৪ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারের একটি বৃহৎ অবকাঠামো চুক্তি স্বাক্ষর করেছে কুয়েত। এই চুক্তির আওতায় দেশটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর মুবারক আল-কাবির বন্দরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হবে।

কুয়েত সরকারের অর্থ ব্যয়ের তদারকি সংস্থা স্টেট অডিট ব্যুরো গতকাল সোমবার জানিয়েছে, বন্দর প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রকৌশল, সরবরাহ ও নির্মাণ (ইপিসি) চুক্তির ব্যয় ধরা হয়েছে ১ দশমিক ২৮ বিলিয়ন কুয়েতি দিনার, যা যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রায় প্রায় ৪ দশমিক ১৬৪ বিলিয়ন ডলারের সমান।

রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, বুবিয়ান দ্বীপে অবস্থিত মুবারক আল-কাবির বন্দরের নির্মাণসংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুয়েতের প্রধানমন্ত্রী শেখ আহমদ আল-আবদুল্লাহ আল-আহমদ আল-সাবাহ।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই কৌশলগত প্রকল্প আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কুয়েতের অংশগ্রহণ বাড়াবে এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে দেশটির অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে।

এদিকে চীনের ভারপ্রাপ্ত চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স লিউ শিয়াং বলেন, এই চুক্তি চীনের বহুল আলোচিত ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে’র অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এর আগে ২০২৩ সালে কুয়েত ও চীন সাতটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এসব চুক্তির আওতায় মুবারক আল-কাবির বন্দর ছাড়াও আবাসন, পানি শোধনাগার এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে যৌথ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের নেতৃত্বে গত এক দশকে গড়ে ওঠা বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অংশ হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে অবকাঠামো ও বিনিয়োগ কার্যক্রম জোরদার করছে বেইজিং।

সম্পর্কিত

ভারতের ওপর কেন ৫০ শতাংশ শুল্ক দিল মেক্সিকো, নয়াদিল্লির ক্ষতি কতটা

প্রথমবার চীনের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ১ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়াল

ভারতীয় রুপি এশিয়ার সবচেয়ে দুর্বল মুদ্রায় পরিণত হলো যেভাবে

রাশিয়া-ভেনেজুয়েলাকে মার্কিন হুমকি, সরবরাহ কমার শঙ্কায় ঊর্ধ্বমুখী তেলের দাম

পাকিস্তানে ২৫০ বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো ব্যবসা, দায়মুক্তির সুযোগ দিচ্ছে সরকার

তেলের গাড়ি বিদেশে পাঠিয়ে দেশে বৈদ্যুতিক গাড়ি বাড়াচ্ছে চীন

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের ২০০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

টিসিবির নতুন ৫ পণ্যের বিতরণ পেছাল

ট্যানারি শ্রমিকেরা মৌলিক শ্রম অধিকার থেকে বঞ্চিত: সমীক্ষা

ভারত রেকর্ড প্রবৃদ্ধি দেখালেও ৬ মাসে রপ্তানিতে ধস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা