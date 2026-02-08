জনতা ব্যাংকের ঢাকা উত্তর কার্যালয়ে ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

জনতা ব্যাংক পিএলসির ঢাকা উত্তর বিভাগীয় কার্যালয়ে বিভাগের বর্তমান অবস্থা ও ব্যবসায়িক পর্যালোচনায় একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) আয়োজিত এ সভায় বিভাগের আওতাধীন সব এরিয়াপ্রধান ও শাখাপ্রধান অংশ নেন।
সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনতা ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান মুহ. ফজলুর রহমান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান।
ঢাকা উত্তর বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মো. আনিছুর রহমান আকন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী আব্দুর রহমান।