বিটিআরসির সঙ্গে ইউনিভার্সেল মেডিকেলের স্বাস্থ্য চুক্তি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ও রাজধানীর ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মধ্যে একটি দ্বিপক্ষীয় করপোরেট স্বাস্থ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তির আওতায় বিটিআরসির সব কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবার এখন থেকে এই হাসপাতালে এক্সিকিউটিভ হেলথ চেকআপ, কার্ডিয়াক হেলথ চেকআপ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য পরীক্ষায় বিশেষ ছাড় পাবেন।
এ ছাড়া ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিশেষ ছাড়ে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের পাশাপাশি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা পাবেন বিটিআরসির কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।
আজ শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে যৌথভাবে স্বাক্ষর করেন বিটিআরসি মহাপরিচালক (প্রশাসন যুগ্ম-সচিব) মো. মেহেদী-উল-সহিদ এবং হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. আশীষ কুমার চক্রবর্তী।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসির উপপরিচালক মো. আশরাফুল আলম, জ্যেষ্ঠ সহকারী পরিচালক অরূপ বাড়ই এবং ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার এ কে এম সাহেদ হোসেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (করপোরেট) মো. আমিনুল ইসলাম সুমন, করপোরেট এক্সিকিউটিভ মো. জুনায়েদ হাসান ও রাবেয়া সুলতানা।