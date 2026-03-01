দোহা-দুবাই-আবুধাবি ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে বিমানের ফ্লাইট স্বাভাবিক

মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির মধ্যে আজ রোববার অধিকাংশ গন্তব্যে ফ্লাইট স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। তবে দোহা, দুবাই ও আবুধাবি—এই তিনটি গন্তব্য ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অন্য সব ফ্লাইট নির্ধারিত সময়েই ছেড়ে যাবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
বিমানের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক বোসরা ইসলাম বলেন, যাত্রীদের নির্ধারিত সময়ের অন্তত চার ঘণ্টা আগে বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস জানিয়েছে, গতকাল (২৮ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা থেকে মদিনাগামী যে ফ্লাইটটি (বিজি-৩৩৭) বাতিল করা হয়েছিল, সেটি আজ বিকেল ৪টায় মদিনার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। এ ছাড়া গতকাল বাতিল হওয়া ঢাকা থেকে জেদ্দাগামী ফ্লাইট (বিজি-৩৩৫) আজ সন্ধ্যা ৭টায় জেদ্দার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে।
এদিকে গতকাল দিবাগত রাত ১টা ১৫ মিনিটে ঢাকা থেকে রিয়াদগামী যে ফ্লাইটটি (বিজি-৩৩৯) স্থগিত করা হয়েছিল, সেটি আগামীকাল সোমবার (২ মার্চ) দুপুর ১টায় রিয়াদের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে বলে জানিয়েছে বিমান কর্তৃপক্ষ।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ফ্লাইটগুলোর যাত্রীদের যাত্রা শুরুর কমপক্ষে চার ঘণ্টা আগে বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকতে হবে।