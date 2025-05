‘শের-ই-বাংলা স্টার অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ পেলেন এস কে মনোয়ার নাহিদ

২০১৬ সালে নরওয়ের বিশ্ববিখ্যাত ভিজআরটি প্রতিষ্ঠান থেকে ‘প্রো ভিজ আর্টিস্ট ডিজাইনার’ সার্টিফিকেশন অর্জন করে তিনি বাংলাদেশের টেলিভিশন গ্রাফিকসকে বিশ্বমানের সঙ্গে সমন্বিত করেন। একই বছর নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্প্রচার সম্মেলনে (IBC) অংশগ্রহণ করে তিনি অ্যাডোবি এবং ভিজআরটির পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা লাভ করেন।

২০১৯ সালে তিনি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে স্থানীয় টিভি চ্যানেল ডিবিসিতে পেশাদারদের ভিজআরটি প্রযুক্তির ওপর উন্নত প্রশিক্ষণ দেন। এ ছাড়া, পাঠশালা, দক্ষিণ এশিয়া মিডিয়া ইনস্টিটিউটে ফ্যাকাল্টি সদস্য হিসেবে তরুণ মিডিয়া পেশাদারদের অনুপ্রাণিত করছেন।

লেখক হিসেবেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ‘Creatives in Television Broadcast Industry’ বইয়ে তিনি মোশন ডিজাইন, নির্বাচন গ্রাফিকস, অগমেন্টেড রিয়্যালিটি এবং ভবিষ্যতের সম্প্রচার প্রবণতা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। পরিবেশ সচেতনতা প্রসারে তাঁর লেখা ‘Guardians of Earth: Simple Steps to a Sustainable Future’ বইটি দৈনন্দিন জীবনে ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পরামর্শ দেয়।

এস কে মনোয়ার নাহিদ রুদ্র এফএক্সের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও হিসেবে বাংলাদেশ, পর্তুগাল, যুক্তরাষ্ট্র ও দুবাইয়ে সফলভাবে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছেন, যেখানে তিনি অনেক মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেছেন।

শের-ই-বাংলা স্টার অ্যাওয়ার্ড ২০২৫-এ তাঁর এই সম্মাননা প্রাপ্তি দেশের টেলিভিশন সম্প্রচার শিল্পে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি। তিনি কেবল একজন ব্রডকাস্ট গ্রাফিকস বিশেষজ্ঞ নন—তিনি এক পথপ্রদর্শক, ভবিষ্যৎ নির্মাতা এবং বাংলাদেশের গর্বিত প্রতিনিধি।