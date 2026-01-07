সাধারণ বিমা কোম্পানির এজেন্ট লাইসেন্স স্থগিত

দেশের সকল সাধারণ বিমা কোম্পানির (নন-লাইফ ইনস্যুরেন্স) ব্যক্তি এজেন্ট লাইসেন্স স্থগিত করেছে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)। এর ফলে দেশে ৪৬টি সাধারণ বিমা কোম্পানি আর কোনো এজেন্ট কমিশন দিতে পারবে না।
আজ বুধবার আইডিআরএর পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আইডিআরএর উপসচিব ও পরিচালক (প্রশাসন) আহম্মদ এহসান উল হান্নান স্বাক্ষরিত নির্দেশনায় সাধারণ বিমা কোম্পানির বিমা ব্যবসাসংক্রান্ত সমস্যাগুলো উত্তরণের নিমিত্ত আইডিআরএ কর্তৃক সকল নন-লাইফ ব্যক্তি এজেন্ট লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছে।
এর ফলে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে নন-লাইফ বিমা ব্যবসায় কোনো ব্যক্তি এজেন্ট থাকবে না বিধায় নন-লাইফ বিমা ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি এজেন্ট কমিশন বা কমিশনের নামে কোনো ধরনের আর্থিক সুবিধা দেওয়ার সুযোগ নেই। এই নির্দেশনার ব্যত্যয় বিমা আইন ২০১০-এর ৫৮ (১) ধারার লঙ্ঘন এবং শাস্তিযোগ্য হবে।