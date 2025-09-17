হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে বিএনপি নেতার স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 

আহত লিলি আক্তারকে টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার এস এম আনিছুর রহমান ওরফে উত্তম নামে বিএনপির এক নেতার স্ত্রী লিলি আক্তারকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আনিছুর রহমান উপজেলার মগড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। গতকাল মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে সদর উপজেলার মগড়া ইউনিয়নের কুইজবাড়ী বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, কয়েকজন মুখোশধারী দুর্বৃত্ত লিওন বেকারির মালিক ও বিএনপি নেতা আনিছুরের খোঁজে তাঁর বেকারিতে প্রবেশ করে। এ সময় তাঁকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী লিলি আক্তারকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। স্থানীয়রা আহত লিলি আক্তারকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে টাঙ্গাইল সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রউফ জানান, বিএনপি নেতা আনিসুর রহমান উত্তমের স্ত্রীকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। উত্তমকে না পেয়ে সন্ত্রাসীরা তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করে।

তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে একটি হত্যা মামলার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ ছাড়া এ ঘটনা যারাই ঘটিয়েছে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি করেন তিনি।

টাঙ্গাইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তানবীর আহমেদ বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে।

সম্পর্কিত

যে উপজেলায় প্রতিদিন একজনকে সাপে কাটে

টাঙ্গাইলে যুবলীগ নেতা জনি গ্রেপ্তার

গুলশান থানার সাবেক পুলিশ পরিদর্শক আমিনুল গ্রেপ্তার

মধুপুরে অটোরিকশা চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

ভূঞাপুরে অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে জরিমানা

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

সখীপুরে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ, এক দিনে আক্রান্ত ৫

চোরাগোপ্তা হামলা বন্ধ করা হোক: কাদের সিদ্দিকী

মির্জাপুরে ১০ দিন ধরে স্কুলছাত্র নিখোঁজ

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা