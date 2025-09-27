হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

রশি দিয়ে বেঁধে যুবক ও গৃহবধূকে নির্যাতন

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 

রশি দিয়ে যুবক ও গৃহবধূকে বেঁধে রাখা হয়। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে এক গৃহবধূর সঙ্গে সম্পর্কের অভিযোগ তুলে এক যুবককে বিবস্ত্র করে পেটানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে সেই গৃহবধূকেও পেটানো হয়েছে। এ-সংক্রান্ত দুটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার বাঁশতৈল ইউনিয়নের একটি গ্রামে এই মারধরের ঘটনা ঘটে। এ-সংক্রান্ত দুটি ভিডিও ফুটেজ গতকাল শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

একটি ভিডিওতে দেখা যায়, লুঙ্গি পরিহিত এক যুবককে ঘরের আলমারির নিচের দিকে থাকা বড় আকারের ড্রয়ারের ভেতর থেকে কয়েকজন টেনে বের করছেন। উপস্থিত লোকজন তাঁকে ঘরের মেঝেতে ফেলে এলোপাতাড়ি কিলঘুষি ও লাথি মারছেন। একপর্যায়ে তাঁকে বিবস্ত্র করে ফেলা হয়। মারধর করা হচ্ছিল গৃহবধূকেও। তিনি সবার কাছে মাফ চাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর ওই যুবককে ঘরের বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়। তারপর তাঁর গায়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তবে বয়স্ক এক ব্যক্তি ও এক নারী এসে ওই যুবককে না মারার জন্য সবাইকে অনুরোধ করেন। তিনি ওই যুবককে একটি গামছা পরিয়ে পাশের কক্ষে নিয়ে যান। একজন আরেকজনকে ঘটনাটি ভালোভাবে ভিডিও করতে বলার কথাও শুনতে পাওয়া যায়।

অপর ভিডিওতে ওই দুজনকে ঘরের বারান্দায় জানালার পাশে একত্রে রশি দিয়ে বেঁধে রাখতে দেখা যায়। বারান্দার গ্রিলের বাইরে থেকে এক ব্যক্তি টর্চের আলো জ্বালিয়ে রাখছেন এবং অন্যজনকে বেঁধে রাখার দৃশ্য ভিডিও করতে চোখে পড়ে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মনির হোসেন বলেন, ফেসবুকের মাধ্যমেই তিনি বিষয়টি জেনেছেন। রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।

বাঁশতৈল ইউপি চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন দেওয়ান জানান, তিনি এ ধরনের একটি ঘটনার খবর পেয়েছেন। তাঁকে কোনো পক্ষই কিছু বলেনি।

মির্জাপুরের বাঁশতৈল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মিজানুর রহমান জানান, বিষয়টি পুলিশ খোঁজ নিচ্ছে। ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

