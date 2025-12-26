হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাইভেট কার আরোহী মা-ছেলে নিহত

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের গোড়াই এলাকায় আজ শুক্রবার বিকেল ট্রাকে ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া প্রাইভেট কার। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে ট্রাকে ধাক্কায় প্রাইভেট কারের আরোহী মা ও শিশুপুত্র নিহত হয়েছেন। তাঁরা বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছিলেন। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার গোড়াই এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন ফেনীর জিসান কবির টিপুর স্ত্রী সাদিয়া কবির (২৩) এবং তাঁর ১০ মাস বয়সী শিশুপুত্র তাজরিয়া কবির। তাঁরা টাঙ্গাইলে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ঢাকায় ফিরছিলেন।

গোড়াই হাইওয়ে পুলিশ সূত্র জানা গেছে, বিকেল ৫টার দিকে মহাসড়কের ওই স্থানে ঢাকাগামী একটি প্রাইভেট কারের পেছনে একটি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট-১৮-৩৭৩৩) ধাক্কা দেয়। এতে প্রাইভেট কারে থাকা মা ও শিশু ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনায় আহত হন প্রাইভেট কারের চালক। তাঁকে কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়নি।

দুর্ঘটনার পর মহাসড়কের ওই স্থানের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। গোড়াই হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা মহাসড়ক থেকে দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কার ও ট্রাক সরিয়ে নিলে আধা ঘণ্টা পর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। পুলিশ ট্রাকটি জব্দ করেছে।

মির্জাপুরের গোড়াই হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল সারওয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রাইভেট কারে ধাক্কা দেওয়া ট্রাকটি আটক করা হয়েছে। তবে চালককে খুঁজে পাওয়া যায়নি। নিহতদের লাশ আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

সম্পর্কিত

সখীপুরে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, দুই স্কুলছাত্রসহ নিহত ৩

মধুপুরে পরিবহনের ধাক্কায় পথচারী নিহত

১৫ বছর পর চালু হলো টাঙ্গাইলের সোনালিয়া করটিয়া রেলস্টেশন

জমি নিয়ে বিরোধের জেরে গুলিবিদ্ধ একজন

হাদি হত্যাকাণ্ডের পেছনে নিঃসন্দেহে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার দায় আছে: জামায়াত নেতা

টাঙ্গাইলে ট্রাকচাপায় এক ব্যক্তি নিহত

পরকীয়ার অপবাদ দিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টা, কৌশলে পালিয়ে রক্ষা

ভূঞাপুরে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, পাঁচজনকে জরিমানা

সবাইকে নিয়ে নির্বাচন না হলে, নির্বাচনে যাব না: কাদের সিদ্দিকী

ভূঞাপুরে নৌকা থেকে নদীতে পড়ে যুবক নিখোঁজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা