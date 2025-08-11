হোম > সারা দেশ > সিলেট

বিজিবির অভিযানে অর্ধকোটি টাকার ভারতীয় শাড়ি ও মাদক জব্দ

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 

বিজিবির অভিযানে জব্দ করা ভারতীয় শাড়ি। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে অভিযান চালিয়ে ৫০ লাখের বেশি টাকার ভারতীয় শাড়ি, মাদক জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে এ তথ্য জানায় হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (বিজিবি ৫৫)।

গতকাল রোববার ভোরে হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার জগদীশপুর মুক্তিযোদ্ধা চত্বর এলাকায় ৫৫ বিজিবির একটি টহল দল অবস্থান নেয়। ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৪০০ প্যাকেট ভারতীয় সিগারেট জব্দ করা হয়। এর বাজারমূল্য ১ লাখ ১০ হাজার টাকা। হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার সাতছড়ি ও বাল্লা বিওপির টহল দল সীমান্তবর্তী এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২২ কেজি ভারতীয় গাঁজা, চার বোতল মদ এবং বিপুল দামি শাড়ি জব্দ করে। যার বাজারমূল্য ৪৯ লাখ ৪৩ হাজার টাকা।

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার সিন্দুরখান ও কাকমারাছড়া বিওপির টহল দলও ৬ কেজি ভারতীয় গাঁজা ও ১টি বাইসাইকেল জব্দ করে। এর বাজারমূল্য ২৬ হাজার টাকা।

৫৫ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. তানজিলুর রহমান বলেন, ‘বিজিবি সীমান্তের নিরাপত্তা ও জনগণের আস্থার প্রতীক। আমাদের মূল লক্ষ্য সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি সমাজকে সর্বদা মাদকমুক্ত রাখা। চোরাচালান ও মাদকের বিরুদ্ধে বিজিবি সব সময় কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে, যা দেশের যুবসমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বজায় রাখতে সহায়তা করে।’

