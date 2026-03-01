হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে কিশোর গ্যাংয়ের ৫ সদস্য আটক

সিলেট প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

সিলেটে কিশোর গ্যাংয়ের পাঁচ সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

আটককৃতরা হলেন সিলেট কোতোয়ালি মডেল থানাধীন আশকুড়ি বীরগাঁওর পারভেজের ছেলে সাদি ইসলাম সানি (১৮), ঘাসিটুলার আব্দুল হামিদের ছেলে আবুল মড়ল (১৮), জিয়াউর রহমানের ছেলে নাহিদ আহমেদ রনি (১৮), রিপন তালুকদারের ছেলে রিফাত তালুকদার (১৮) ও আনোয়ার হোসেনের ছেলে জনি আহম্মেদ (১৯)।

পুলিশ জানায়, শনিবার রাতে সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি মডেল থানাধীন বাগবাড়ীস্থ তকদীর পয়েন্টস্থ পিডিপি গেটের সামনে থেকে কিশোর গ্যাংয়ের পাঁচ সক্রিয় সদস্যকে আটক করা হয়। তারা নগরীতে বিভিন্ন ছিনতাই ও অপরাধ কাজে জড়িত থাকত বলে জানায় পুলিশ।

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

