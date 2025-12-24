জৈন্তাপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত

সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের জৈন্তাপুর উপজেলার চাঙ্গীল ব্রিজ-সংলগ্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। নিহত যুবকের নাম জামাল আহমদ (৩৫)। তিনি জৈন্তাপুর উপজেলার জৈন্তাপুর ইউনিয়নের মুক্তাপুর টিলাবাড়ী গ্রামের জদু মিয়ার ছেলে।
এলাকাবাসী ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে জামাল আহমদ বাড়ি থেকে কাজে যোগ দিতে বের হন। পথে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের চাঙ্গীল ব্রিজ-সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে একটি গাড়ি তাঁকে চাপা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হয়ে রাস্তার পাশের ঝোপে পড়ে যান।
সকাল ৭টার দিকে স্থানীয় লোকজন রাস্তার পাশে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে জৈন্তাপুর মডেল থানায় খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মরদেহ উদ্ধার করে।
জৈন্তাপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মোল্লা বলেন, প্রাথমিকভাবে আঘাতের চিহ্ন দেখে ধারণা করা হচ্ছে, সড়ক দুর্ঘটনার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।