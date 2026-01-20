শাকসু নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুধবার

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যায়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন নিয়ে আগামীকাল বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।
আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাত সোয়া ৮টায় প্রশাসনিক ভবন-১-এর সামনে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষার্থীরা। এর আগে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ-মিছিল বের করা হয়।
মিছিলটি ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং ছেলে ও মেয়েদের আবাসিক হল এলাকা ঘুরে প্রশাসনিক ভবন-১-এ সমাবেশে মিলিত হয়। মিছিল চলাকালে শাকসুর দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন তাঁরা।
সমাবেশে বাংলা বিভাগের সদ্য প্রাক্তন শিক্ষার্থী মো. নাসিম বলেন, ‘আজ আমাদের শাকসুর ফলাফলের অপেক্ষার বিপরীতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হচ্ছে। শাকসু ছিল শাবিপ্রবির ৯ হাজার শিক্ষার্থীর ন্যায্য অধিকার, কিন্তু সেটি নিয়ে দেশব্যাপী নোংরা রাজনীতি শুরু হয়েছে। আমাদের জানানো হয়েছে, আগামীকাল শাকসু নির্বাচন হচ্ছে না। ফলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামীকাল দুপুর ১২টায় ক্যাম্পাসে মিডিয়ার উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলন করব। সেখানে সকল শিক্ষার্থীকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।’
আগামীকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের আহ্বান জানিয়ে নাসিম বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, অনেকগুলো বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা জানিয়েছেন। আমরা বাকি বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের আহ্বান জানাচ্ছি। আগামীকাল লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা তুলে ধরব।’