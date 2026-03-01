অবৈধভাবে বালু তোলার সময় বালুচাপায় যুবকের মৃত্যু

সিলেটের জৈন্তাপুরে রাংপানি নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার সময় নদীর পাড় ভেঙে বালুচাপায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে জৈন্তাপুর থানাধীন ২ নম্বর জৈন্তাপুর ইউনিয়নের আসামপাড়া আদর্শগ্রাম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
নিহত যুবকের নাম আব্দুর রহমান (২৫)। তিনি আব্দুল করিমের ছেলে এবং আসামপাড়া আদর্শ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পেশায় পরিবহনশ্রমিক।
জানা যায়, রাংপানি নদীর তীরবর্তী মিনাটিলা সীমান্তের ৩০০ ফুটের মধ্যে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় তিনি সেখানে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ বালুর স্তূপ ধসে পড়লে ওই যুবক বালুর নিচে চাপা পড়েন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করার আগে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
খবর পেয়ে জৈন্তাপুর মডেল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে। পরবর্তীকালে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
জৈন্তাপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মোল্লা বলেন, ‘অবৈধ বালু উত্তোলনের সময় নদীর পাড় ভেঙে বালুচাপায় এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’