মধ্যনগরে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় ব্লেজারের কাপড় জব্দ

মধ্যনগর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি

মধ্যনগরে ভারতীয় ব্লেজারের কাপড় জব্দ করে বিজিবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি) বিপুল পরিমাণ ভারতীয় ব্লেজারের কাপড় জব্দ করেছে। এর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি এ কথা জানায়।

বিজিবি জানায়, গতকাল সোমবার মধ্যনগর উপজেলায় বংশীকুণ্ডা ইউনিয়নের কান্দাপাড়া এলাকায় ২ হাজার ১০০ মিটার ভারতীয় ব্লেজারের কাপড় জব্দ করে বাঙালভিটা বিওপি সদস্যরা। এসব কাপড় সীমান্ত পিলার ১১৯০/১৩-এস থেকে প্রায় ৩০০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে পাওয়া যায়। এ সময় কাপড়ের কোনো মালিককে পাওয়া যায়নি

সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি) অধিনায়ক এ কে এম জাকারিয়া কাদির বলেন, ঊর্ধ্বতন সদর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। জব্দকৃত কাপড় দ্রুত সুনামগঞ্জ শুল্ক কার্যালয়ে জমা দেওয়া হবে।

