মধ্যনগরে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় ব্লেজারের কাপড় জব্দ

সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি) বিপুল পরিমাণ ভারতীয় ব্লেজারের কাপড় জব্দ করেছে। এর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি এ কথা জানায়।
বিজিবি জানায়, গতকাল সোমবার মধ্যনগর উপজেলায় বংশীকুণ্ডা ইউনিয়নের কান্দাপাড়া এলাকায় ২ হাজার ১০০ মিটার ভারতীয় ব্লেজারের কাপড় জব্দ করে বাঙালভিটা বিওপি সদস্যরা। এসব কাপড় সীমান্ত পিলার ১১৯০/১৩-এস থেকে প্রায় ৩০০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে পাওয়া যায়। এ সময় কাপড়ের কোনো মালিককে পাওয়া যায়নি
সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি) অধিনায়ক এ কে এম জাকারিয়া কাদির বলেন, ঊর্ধ্বতন সদর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। জব্দকৃত কাপড় দ্রুত সুনামগঞ্জ শুল্ক কার্যালয়ে জমা দেওয়া হবে।