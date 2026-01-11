অভিযানে জব্দ ২০ হাজার ঘনফুট বালু, ৫০ নৌকা ধ্বংস

সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় অবৈধভাবে উত্তোলন করা ২০ হাজার ঘনফুট বালু জব্দ এবং বালু উত্তোলনকাজে ব্যবহৃত ৫০টি নৌকা ধ্বংস করা হয়। আজ রোববার (১১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার ৪ নম্বর বাংলাবাজার এর রাংপানি নদীর বালুমহালে জৈন্তাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফার নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। এতে অংশ নেন সহকারী কমিশনার (এসি ল্যান্ড) পলি রানী দেবসহ সিলেট ব্যাটালিয়ন (৪৮ বিজিবি) শ্রীপুর বিওপির সদস্য এবং জৈন্তাপুর মডেল থানা-পুলিশের একটি দল।
জানা গেছে, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ লঙ্ঘন এবং সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় ২০ হাজার ২৯ ঘনফুট বালু জব্দের পাশাপাশি বালু উত্তোলনকাজে ব্যবহৃত ৫০টি বারকি নৌকা ইলেকট্রিক করাত দ্বারা কেটে পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। পরে সরকারি বিধি অনুযায়ী জব্দ করা বালু নিলাম দেওয়া হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা জানান, সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় বালু জব্দ ও বারকি নৌকা ধ্বংস করা হয়েছে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা যারা অমান্য করবে তাদের বিরুদ্ধে ও পরিবেশের সুরক্ষায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।