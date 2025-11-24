হোম > সারা দেশ > সিলেট

শ্রীমঙ্গলে ২০ কেজি ওজনের অজগর সাপ উদ্ধার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

উদ্ধার অজগর সাপ। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল থেকে প্রায় ২০ কেজি ওজনের একটি অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) উপজেলার ইছবপুর এলাকা থেকে সাপটি উদ্ধার করেন বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন ও বন বিভাগের সদস্যরা।

জানা যায়, শ্রীমঙ্গল উপজেলার ইছবপুর এলাকায় ঝোপঝাড় পরিষ্কার করার সময় শ্রমিকেরা হঠাৎ দেওয়ালের ওপর একটি বড় আকৃতির অজগর সাপ দেখতে পান। সাপটি দেখে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পরে বিষয়টি বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে খবর দেওয়া হয়।

পরে বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজলের নেতৃত্বে একটি দল ঘটনাস্থলে এসে সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করেন।

বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল বলেন, সাপটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে। সাপটির ওজন ২০ কেজি। লম্বা প্রায় ১২ ফুট।

শ্রীমঙ্গল বনরেঞ্জ কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, অজগর সাপটিকে লাউয়াছড়া বনে অবমুক্ত করার জন্য বিট কর্মকর্তার কাছে দেওয়া হয়েছে।

