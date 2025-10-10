হোম > সারা দেশ > সিলেট

প্রার্থী ঘোষণা করে দেখেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে—বিএনপিকে ইঙ্গিত করে জামায়াত নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

সিলেটে মহানগর জামায়াতের গণমিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘প্রার্থী ঘোষণা করে দেখেন না, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে’—বিএনপির উদ্দেশে এমন মন্তব্য করেছেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। আজ শুক্রবার সিলেটের কোর্ট পয়েন্টে মহানগর জামায়াতের গণমিছিলের আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, ‘জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, পিআর পদ্ধতির নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবি করায় বলা হচ্ছে আমরা নাকি নির্বাচন চাই না। অথচ এক বছর আগেই ৩০০ আসনে আমরা প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছি। বড় দলটির (বিএনপি) একটি আসনে এখানো ১০ জনেরও বেশি প্রার্থী কাজ করছেন। প্রার্থী ঘোষণা করে দেখেন না, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।’

তিনি বলেন, ‘কেউ কেউ পিআর বোঝেন না। সময় গেলে এটাও বুঝবেন। কেয়ারটেকার পদ্ধতির মতো পিআর পদ্ধতিও এ দেশে কার্যকর এবং গ্রহণযোগ্য হবে। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদানসহ জামায়াত ঘোষিত পাঁচ দফা দাবি মেনে নিন। অন্যথায় ফের গণ-আন্দোলনের সূচনা হবে।’

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘পিআর পদ্ধতি নিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। ভুল বোঝানো হচ্ছে। অথচ পিআর পদ্ধতি হলে বেশি ভোট কাস্ট হবে। মনোনয়ন-বাণিজ্য বন্ধ হবে। জনগণের ভোটের সঠিক মূল্যায়ন থাকবে। স্বৈরশাসকের সাথে থাকা জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলকে নিষিদ্ধ করতে হবে। নির্বাচন সকল দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের জন-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না।’

এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আরও বলেন, ‘চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্বাধীনতার পর জাতির জন্য সর্বোচ্চ অর্জন। এই অর্জনের জন্য দুই হাজার ছাত্র-জনতা জীবন দিয়েছেন ও ৩০ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। এই রক্তের ঋণ পরিশোধের জন্য জাতি পরবর্তী সরকারের জন্য অপেক্ষা করবে না।

‘আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন হবে। এর আগে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে হবে। এই দাবি শুধু জামায়াতের নয়, দেশপ্রেমিক জনতার। তাই অন্তর্বর্তী সরকারকে জুলাই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করতে হবে।’

সিলেট মহানগর আমির মুহাম্মদ ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য মাওলানা হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক আব্দুল হান্নান, ড. নূরুল ইসলাম বাবুল, উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা লোকমান আহমদ, অ্যাডভোকেট জামিল আহমদ রাজু, শাহীন আহমদ, তারেক মনোয়ার প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন জাহেদুর রহমান চৌধুরী ও মাওলানা ইসলাম উদ্দিন।

