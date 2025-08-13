সুনামগঞ্জে বিজিবির ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ৫

সুনামগঞ্জে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) টহল দলের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পৃথক অভিযানে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বুধবার ভোরে বিজিবি ও পুলিশের যৌথ অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন লাউড়েরগড় গ্রামের গিয়াস উদ্দিনের ছেলে মো. আলী (২৫), আবু বক্করের ছেলে মো. আজবিরুল ইসলাম (২৫) ও মোস্ত মিয়ার ছেলে মো. কাজী মিয়া (৩০), দোয়ারাবাজারের পেকপাড়া গ্রামের সমশের আলীর ছেলে খোকন মিয়া (৩২) ও মো. লিচু মিয়ার ছেলে সিরাজ মিয়া (২৭)।
সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (২৮ বিজিবি) সূত্রে জানা যায়, গত ২২ মার্চ দোয়ারাবাজার উপজেলার মোকামছড়া এলাকায় চোরাকারবারিরা বিজিবি টহল দলের ওপর হামলা চালায়। এ ঘটনায় দোয়ারাবাজার থানায় আটজনকে আসামি করে একটি মামলা করা হয়।
৬ আগস্ট তাহিরপুরের লাউড়েরগড় এলাকায় চোরাকারবারিরা বিজিবি টহল দলের ওপর হামলা চালালে তাহিরপুর থানায় চারজনকে আসামি করে আরেকটি মামলা করে বিজিবি। এই দুটি মামলার সূত্র ধরে দোয়ারাবাজার ও তাহিরপুর সীমান্তে যৌথ অভিযান চালিয়ে ওই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সুনামগঞ্জ ২৮ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাকারিয়া কাদির গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের নিজ নিজ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিবি।